Allanamientos por el crimen de una mujer registrado hace tres años atrás

Sobre el caso

A casi tres años del crimen de Jesica Do Santos, este martes se realizó un allanamiento en la zona este de Paraná, supoSe recordará que el cuerpo de la mujer de 36 años fue hallado desmembrado el 9 de noviembre de 2016 en un camino vecinal de Bajada Grande. Por el brutal asesinato, aún no hay ni imputados ni sospechosos."Personal de la División Homicidios, por directivas del fiscal Álvaro Piérola que entiende en la causa, realizó una serie de allanamientos que pueden ser de interés para la investigación, y se continúa trabajando sobre unos vehículos a los que se les estaban realizando pericias", confirmó ael subdirector de Investigaciones, Ángel Ricle.En la oportunidad, el funcionario policial comentó que, "esta es una causa compleja porque no tenemos testigos presenciales del hecho, pero gracias a un trabajo minucioso de la División Criminalística y de Homicidios, a través de uno de los indicios que se pudieron rescatar y que fueron valorados por el fiscal, se pudo concretar un allanamiento".Tras el procedimiento que se realizó este martes en una vivienda de calle Nicanor Molina, en la zona este de Paraná, se secuestraron "armas blancas y demás elementos de interés para la causa".Los restos de la mujer, que ejercía la prostitución, fueron descubiertos en estado de descomposición, por un hombre que iba a caballo, en varias bolsas ubicadas en un descampado lindero a la denominada "Cancha de la Portland", a unos 300 metros de avenida Larramendi, en la zona del Parque Varisco.El violento hecho de sangre ocurrió el 9 de noviembre de 2016 en un camino vecinal de Bajada Grande.La autopsia al cuerpo de Do Santos confirmó que la muerte se produjo entre 72 a 96 horas (tres a cuatro días, como máximo) previo al hallazgo del cuerpo, que sucedió ese miércoles a la tarde. Esta información coincide con la hipótesis de que el fallecimiento habría sido el domingo a la madrugada. Además, en dicho informe se consignó que la causa del deceso fue por una herida de bala de un arma de fuego calibre 22.Acerca de los cortes producidos para el desmembramiento del cuerpo, se indicó que se utilizó un arma blanca con poco filo, ya que se observaron desgarros, pero se aseveró que las heridas fueron posmortem.Do Santos tenía 36 años y era oriunda de la localidad bonaerense de Chivilcoy, pero estaba viviendo en la capital entrerriana. La víctima ejercía la prostitución, sin parada fija, y nunca se supo si alguna compañera la vio en una esquina ni si se fue con alguien.El Ministerio de Seguridad de la Nación había dispuesto en marzo del año pasado, una recompensa de 500 mil pesos a quien facilite "datos útiles que permitan dar con el autor y o autores del homicidio" de la mujer.