Hicieron un boquete y robaron más de $ 7 millones en una distribuidora

Un grupo de delincuentes robó más de siete millones de pesos en una importante distribuidora local en el norte de la ciudad de Santa Fe. Como todos los días los empleados de la firma Maxico entraron a su trabajo en la mañana de hoy pero el día no iba a ser uno más, indicó. Al ingresar a la zona de las oficinas en la zona sur del depósito ubicado en Aristóbulo del Valle al 10517, los trabajadores descubrieron un haz de luz que entraba desde el techo.En ese lugar, un boquete de grandes dimensiones se encontraba justo en la zona donde está ubicada la caja fuerte de la firma que estaba abierta, con claros signos de haber sido violentada y sin nada adentro.Según relatan los trabajadores de la firma, todo indica que el ingreso de los delincuentes se produjo durante el domingo y analizan que fue lo ocurrido, ya que el sistema de cámaras de seguridad dejó de funcionar en la madrugada de ese día y no se pudo dar aviso a la policía ya que no funcionaron los sensores de movimiento.Como si esto fuera poco, tampoco existen registros en ninguna de las cámaras de lo ocurrido.En estos momentos, se encuentran dentro del depósito los diferentes dueños de la firma, algunos empleados y abogados de la firma. Además trabaja en el lugar la Policía de Investigaciones tomando huellas fotografías y otros registros para poder avanzar en la investigación de un hecho que generó muchas sorpresas debido a la cantidad de normas de seguridad violadas por los delincuentes.