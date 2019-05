Intensa búsqueda de un marinero que cayó al río Paraná

Un tripulante del remolcador paraguayo "Patricia M" de la Compañía Marítima P&O, identificado como Diego Manuel Gómez de 26 años, cayó en aguas del río Paraná en la madrugada del miércoles último, desde la embarcación que atracó en el km 460 a la altura de San Lorenzo, en la zona conocida como Paraná Viejo.



A primeras horas de la mañana de ese día se comprobó la desaparición del marinero por lo que se activó el sistema de emergencia y protocolos de seguridad de la empresa y el remolcador.



Desde entonces, efectivos de Prefectura Naval Argentina (PNA) llevan adelante la búsqueda de Gómez con la participación de buzos tácticos y diversas embarcaciones.



Según consignaron medios del país de origen del marinero, "la familia se encuentra desesperada ante el posible cese de las tareas de búsqueda por lo que solicitan ayuda a las autoridades paraguayas y argentinas para encontrar a Diego Manuel".



"Necesitamos de autoridades de Cancillería, embajadas, la Naval paraguaya, y todos los que puedan intervenir para seguir la búsqueda", dijo Carlos Gómez, primo del desaparecido, a través de Facebook, y agregó que "ningún marino tendría que ser dejado a su suerte en estas condiciones".



Sin embargo, Carlos Delgadillo gerente de Healthy, Safety, Environmental and Quality (HSEQ), de la compañía P&O Marítime, aclaró en comunicación con el portal Paraguay Fluvial que están acompañando de cerca todos los procesos y "se intensificó la búsqueda del marinero desaparecido".



"Queremos expresar que nos pusimos a disposición de toda la familia, entendemos que muchas veces no llega toda la información en el momento pero es porque nos encontramos abocados el objetivo principal que es la de encontrar a Diego, y aclarar a la opinión pública que no se abandonó ni se abandonarán todos los procesos que se iniciaron dentro del marco de la búsqueda para la localización del marinero", señaló el ejecutivo.

Sostuvo además que "acompañamos la investigación y, como representantes de la compañía, asistimos desde el primer momento, tomamos un vuelo desde asunción el mismo 1 de mayo y trajimos al capitán Luis Gómez, padre del marinero desaparecido". Aseguró que dispusieron todos los medios a disposición y tienen el compromiso de la PNA de facilitar todos los medios necesarios para la búsqueda y localización del marino.

El gerente mencionó que también el remolcador 303 "Canal Irigoyen" de la agencia marítima EL Huar se encuentra realizando maniobras de traslado de barcazas que están amarradas en la zona al igual que dos equipos de buzos, lanchas de prefectura y una lancha exclusiva para movimiento del padre de Diego Gómez, quien participa muy de cerca en los trabajos de búsqueda. Estas medidas adoptadas se implementan para asegurar que todo esté dentro del marco de las exigencias legales y con todos los medios a disposición", precisó.



Sostuvo además que "representantes de P&O en compañía del padre del marinero, se trasladaron desde San Lorenzo hasta Rosario para reunirse con el cónsul Paraguayo en Rosario Juan Angel Dellavedova, quien también tomó intervención en el tema y aseguró que realizarán todas las gestiones diplomáticas necesarias para que se lleva adelante la investigación y los trabajos de rescate del marinero".



