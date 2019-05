Ex policías pactaron una pena condicional por "armar" una causa a un joven

Ex policías acordaron una pena condicional por "armar" una causa a un joven

Dos, acordaron una condena de, dos de inhabilitación y trabajos voluntarios en el marco de un juicio abreviado por, según supo, el programa que se emite porDe acuerdo a los datos recabados, fue Luis Leonardo Godoy quien denunció a los efectivos policiales por haberlo detenido "sin motivos", golpearlo durante el traslado hasta comisaría quinta y haberle "armado" una causa por contravenciones para justificar el operativo realizado en octubre de 2016, en Paraná."Este caso inició tras la denuncia de la víctima en la Fiscalía, donde dio cuenta que había sido detenido sin motivo y que esa detención le había ocasionado lesiones producto de los golpes propinados por uno de los funcionarios policiales", explicó a, el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull.Y continuó: "Se solicitaron informes a la División del 911, desde donde se aportaron las filmaciones de las cámaras de seguridad del lugar del hecho, en la intersección de avenidas Ramírez y Laurencena, donde".Respecto del operativo policial, el fiscal explicó que, "se corroboró la información de identidad en la base de datos del 911 y surgió una duda de los funcionarios respecto al domicilio, que no había sido brindado de forma fidedigna por la víctima, y esto derivó en que lo detuvieran sin ningún motivo".Pero de acuerdo a lo que explicó Ramírez Montrull, al fundar el operativo dentro de lo que fue el sumario administrativo contravencional,"Se dijo que esta persona estaba realizando disturbios en la vía pública, alterando el orden, y que insultó a los funcionarios", comentó el fiscal, al tiempo que aclaró: "Se corroboró que esto no fue así por la clara imagen de las filmaciones de las cámaras del 911, dondeEn un juicio abreviado, Gustavo Cabrera y Federico Avanzatti acordaron en un una condena de un año de prisión condicional, dos de inhabilitación y trabajos voluntarios."A los policías se les imputó, no solo la detención ilegal, sino también la severidad a la que sometieron a esta persona y el falso testimonio al realizar la declaración en el sumario contravencional", sostuvo el fiscal.