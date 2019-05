Video: Intentó asaltar a una joven y fue atrapado por los vecinos

Un intento de robo ocurrió este jueves alrededor de las 15.45 en la intersección de calle Urquiza y Santiago del Estero, de Paraná.En un video de una cámara de seguridad al que accedió, se puede ver que un motociclista frena en la esquina, sobre Santiago del Estero, desciende del rodado y espera a una joven que caminaba por calle Urquiza escuchando música. Inmediatamente intenta quitarle el celular y forcejean. Dos vecinos advirtieron la situación y comenzaron a perseguirlo, mientras que el delincuente corrió hacia su moto y quiso fugarse, pero fue atrapado a los pocos metros.Uno de los vecinos contó a nuestro medio que "me estaba yendo a trabajar y vi el ilícito que se estaba cometiendo. Un joven estaba intentando robarle a una chica, pegué el grito y empezamos a correrlo con otra persona. No alcanzó a robar nada, el delincuente lloraba cuando lo atrapamos, tenía miedo. En un momento nos dijo que era su pareja y que quería sacarle el celular, pero era mentira, la chica nos contó que no lo conocía"."Hay situaciones en las que la cabeza queda blanca. Si nos quedamos en la vereda de enfrente no sirve, a veces hay que involucrarse un poco más. Otro vecino llamó a la Policía. Es la primera vez que me toca participar de un hecho así en la zona", explicó.En ese sentido, dijo que "no habíamos visto al ladrón antes, no es de la zona. Intentó agarrar en contramano por Urquiza pero no pudo. Debe tener 25 años el delincuente. Después de que lo atrapamos vino un patrullero y se lo llevó"."Hace algunos años a mi hermana, que estaba embarazada de 8 meses, le robaron, la tiraron al piso y nadie la ayudó. Es un caso que me toca de cerca", finalizó.