Nuevo hallazgo de droga en Villa Urquiza: encontraron bolsa atada a bidones

Policiales La marca de los bidones es la clave de la droga hallada en Villa Urquiza

Nuevo hallazgo este miércoles, "con modalidad similar"

Hace algunos días, un vecino de Villa Urquiza que se encontraba pescando en la zona del camping de esa localidad, halló marihuana. Tras la intervención del personal policial, se confirmó que "se trató de 40 envoltorios de marihuana, por un peso superior a los 26 kilos". En este sentido, el director de Toxicología, Lucio Villalba, explicó a Elonce TV que se trató de tres bidones atados con una piola a un bulto importante".Al respecto, el funcionario policial comentó que "no se descarta ninguna hipótesis", y de acuerdo a lo que ratificó, "los bidones, que hacían de flotantes, eran de productos de limpieza de industria paraguaya".El jefe de la comisaria de Villa Urquiza, Ángel Romero relató aque"Se efectuó el rastrillaje en la zona costera, más precisamente la zona de la finalización de la playa, pero o tuvimos resultados", destacó. Al no contar con resultados positivos, para este jueves se diagramó un operativo, aproximadamente a las 7:30. "Lo diagramamos con más personal, más profundo, buscando el material que el turista había visto. Aproximadamente a as 9, luego de haber caminado entre un km y un km y medio, se divisó la bolsa. Se comisionó a la división Toxicología y a Criminalística para que realicen el trabajo de campo en el lugar.", apuntó.", resaltó Romero.Al mismo tiempo, dijo que cómo llegó la droga a ese lugar "es materia de investigación". También se hizo presente en el lugar, personal de Prefectura, que trabajó "en forma conjunta con personal de Toxicología y personal de la departamental y de esta comisaría".Asimismo, aportó queTomó intervención la justicia federal.