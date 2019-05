La Justicia solicitó a RENAPER huellas dactilares de joven desaparecida en 1990

Blanca Susana Sola salió de su domicilio en la tarde del sábado el 17 de marzo de 1990 rumbo a la casa de su hermana Gloria, llevó a sus sobrinitos a un cumpleaños y alrededor de las 19 horas saludó al pasar a la vecina que, mientras regaba sus plantas, la vio emprender la calle Schactel, aún de tierra, alejándose en el paisaje poco poblado de un barrio San Isidro muy diferente al de nuestros días. Desde aquel entonces, la familia Sola no supo más nada de la adolescente de 14 años que no llevaba consigo ni su DNI, ni dinero, ni un abrigo.



Pero Blanca Susana desapareció dos veces: la primera en la tarde del 17 de marzo de 1990, la segunda en manos de la burocracia judicial de la época, que no la buscó lo suficiente como para dar con una pista sólida que permitiera dar con la nena, primero, y que archivó la insuficiente investigación judicial condenando su destino al expurgo de expedientes que en 2012 se encontraron con el fuego ordenado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.



¿Quién archivó la causa y es responsable de la segunda desaparición de Blanca Susana? Sin expediente que dé cuenta de las actuaciones es, hasta el día de hoy, es difícil de asegurar, pero se trata de un misterio que en algún momento deberá develar la Justicia que hoy, y raíz de una investigación periodística, de la perseverancia de la familia Sola y de la decisión de un juez, busca reconstruir la causa judicial sobre la desaparición de la niña que vivía, junto a sus padres y hermanos, frente a Obras Sanitarias.



La actualidad de la causa

El titular del Juzgado de Garantías N°2, Dr. Ignacio Telenta, comenzó a reconstruir la causa a partir del testimonio de familiares y periodistas locales. El primero en comparecer ante el juez fue el hermano de la joven, Juan Sola, quien explicó sobre la búsqueda de la familia ante la inacción judicial y rescató aquellos elementos que se consumieron, junto al viejo expediente, en el fuego. Luego fue el turno de dos periodistas, Cristian Rossi, quien no aportó nuevos elementos a la causa, y Fabián Magnotta, quien amplió su declaración en diciembre pasado, cuando denunció ante el fiscal de turno la existencia de restos óseos enterrados en las inmediaciones de Nuevo Expreso.



"El informe concluye en que las piezas presentan similitudes, tanto para origen humano como animal. Así que se va a remitir a otro lugar para su estudio", adelantó oportunamente aR2820 Martín Scattini, el fiscal que investiga el hallazgo de los restos óseos encontrados el pasado mes de diciembre en un terreno baldío cercano a la casa paterna de la familia Sola.



Cabe recordar que los restos óseos peritados por el Cuerpo Forense del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, fueron encontrados el 10 de diciembre pasado y aún, salvo la cercanía del hallazgo, no guardan relación directa con la investigación por la desaparición de Blanca Susana Sola.



También fue convocado a declarar el albañil que proporcionó la información denunciada por Magnotta, quien señaló la existencia de nuevos restos óseos dentro del predio de la empresa Nuevo Expreso. En este contexto, el juez Telenta analiza junto a Criminalística de la Provincia de Entre Ríos, un plan de trabajo para ejecutar nuevas tareas de excavación en el lugar.



Por otra parte, el pasado lunes 29 de abril, prestó declaración testimonial la periodista Paola Robles Duarte, quien integra el equipo de R2820. La periodista brindó detalles sobre la investigación periodística publicada en este portal el pasado 19 de marzo, a la vez que puso a disposición su archivo de notas, entrevistas y artículos publicados en relación a desaparición de Blanca Susana Sola durante los últimos 29 años.



Quedan por delante nuevas testimoniales que involucran a familiares, vecinos, abogados y amigos de la chica desaparecida.



El pedido de las huellas digitales

Asimismo, el juez que lleva adelante la reconstrucción de la causa, solicitó al registro civil local las huellas dactilares de Blanca Susana. La respuesta del organismo fue negativa, por no albergar ese tipo de registros de la muchacha desaparecida. Ante esta situación, Telenta libro un oficio para solicitar las huellas dactilares de Blanca Susana Sola al Registro Nacional de las Personas (RENAPER).



¿Qué es el RENAPER?

"Es el organismo nacional que tiene por cometido realizar el registro e identificación de todas las personas físicas que se domicilien en el territorio argentino o en jurisdicción argentina y de todos los argentinos cualquiera sea el lugar de su domicilio, llevando un registro permanente y actualizado de los antecedentes de mayor importancia, desde su nacimiento y a través de las distintas etapas de su vida, protegiendo el derecho a la identidad", según se explica en la web del organismo.



La solicitud de Telenta responde a la necesidad de explorar nuevas posibilidades en la búsqueda de Blanca Susana, incorporándola a los registros de personas desaparecidas en los que nunca estuvo incluida, y cruzando información con las bases de datos de los organismos nacionales como el ANSES, ADUANA, AFIP, entre otros, como así también en los registros de morgues y hospitales.



La tarea titánica que significa la búsqueda de Blanca Susana 29 años después de su desaparición, busca dar pasos firmes y renueva la convicción de la familia Sola, que hoy día suma nuevas voces para volver a preguntar: ¿Dónde está Blanca Susana? Pero esta vez exigiendo las respuestas que la mala justicia no supo dar en su momento. (Reporte 2820)