Se vivieron momentos de tensión en la ex fábrica Coceramic

Policiales Momentos de tensión en el predio de la cooperativa Coceramic

Un empleado de la cooperativa Coceramic, en su desesperación, amenazó con quitarse la vida en la mañana de este jueves; se encontraba trepado a una de las cabreadas del techo de la vieja fábrica ubicada sobre los terrenos lindantes a la Bajada de Los Vascos.Hubo momentos de tensión con un movimiento incesante de policías, hasta que finalmente en horas del mediodía, depuso su actitud y dialogó con"Me da bronca porque nosotros sabemos que esto fue una estafa, que nunca se vendió", manifestó Guillermo Maidana, al mostrar su "indignación". "Nadie nos da una respuesta, y a nadie le importa nada", remarcó.Cabe aclarar que el poseedor del terreno, Juan Carlos Acevedo Díaz, asegura que el predio fue adquirido por concurso y aprobado por la jueza. Asimismo, aduce que cuenta con las escrituras que avalarían esta versión.Sin embargo, ex trabajadores de Coceramic entienden que esto no es así."Que nos dé una explicación, también la jueza Elena Albornoz, que era nuestra abogada cuando firmamos ese papel", exigió el hombre.De acuerdo a lo que adelantaron a, reunidos en asamblea pretenden conformar un nuevo consejo para poder seguir con la cooperativa. Esperan la autorización judicial y según comentaron, cuentan con el asesoramiento de Ricardo Etchemendy del Instituto de Promoción Cooperativa y Mutualidades de Entre Ríos."Hace cuatro años que no cobramos un mango y no tenemos ni para comer, ni para comprar el gas. Necesitamos trabajar", remarcó. "Estamos solos, no tenemos apoyo de nadie", insistió.