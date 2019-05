Excluido del hogar, hirió al hombre que estaba con su exmujer

Un hombre de apellido Ríos se hizo presente en una vivienda del pasaje Intendente Verón 583, del conocido como barrio 83 viviendas, en la ciudad de Federal, donde vive su ex mujer de apellido Sosa.



Las diferencias existentes entre los integrantes de la ex pareja se agravaron cuando apareció en escena quien se encontraba con la mujer, un hombre de apellido Gauna. El mismo resultó lesionado en la cabeza luego de que la discusión entre los involucrados en el suceso fue subiendo de tono.



Una vez ingresado al hospital público de Federal, Gauna recibió 8 puntos de sutura; mientras que su agresor fue llevado a dependencias de la policía departamental, comunicándose la situación a la Unidad Fiscal; quien determinó un rato más tarde que fuera liberado, mientras prosigue la causa por agresión, violación de la disposición que restringía su acercamiento a la vivienda de su ex mujer, y por violencia de género. (Federal al Día)