Asalto a familia de zona rural: Hallaron abandonado al auto y parte del dinero

Policiales Cuatro sujetos asaltaron a una familia de zona rural y robaron un auto

Cuatro ladrones asaltaron a una familia de la zona rural del departamento Paraná. Luego de amenazarlos, los obligaron a ingresar al domicilio, (se encuentra a unos cuatro kilómetros de María Luisa) donde les exigieron la entrega de una suma de dinero que supuestamente las víctimas habrían obtenido tras una operatoria de venta.Al no lograr su cometido, los malhechores huyeron en el vehículo de la familia, un Honda City, además de alzarse con una suma de dinero, celulares, tablets, entre otros materiales.con cordones de zapatillas, cables, cintos, con lo que encontraron", rememoró una de las damnificadas, en comunicación conSe estima que fueron cuatro los asaltantes que esperaron dentro del predio de la casa la llegada del yerno y la hija de los propietarios de la vivienda, que estaban de visita, junto a su bebé de 10 meses, y se trasladaban en su auto.De acuerdo al parte policial, por disposición del Fiscal de Respuestas Rápidas, el rodado fue secuestrado y se dio intervención a personal de Fotografía y Rastro y Sustracción de Automotores.Según se informó, en el lugar y en presencia de testigos civiles, personal de Sustracción de Automotores estableció que era el auto buscado, mientras que efectivos de Rastros realizaron las pericias pertinentes.En tanto, se informó que el interior del vehículo, se localizó la cantidad de $11.500, discriminados en billetes de diferentes valores, pero no era la totalidad de la cantidad denunciada como sustraída por parte de la familia damnificada. Según pudo saber, comentó el damnificado.Por orden del fiscal, el automóvil y el dinero fueron devueltos a su propietario.Hasta el momento no se brindaron mayores precisiones sobre la búsqueda de los cuatro ladrones.