El abogado Gustavo Rivas no descarta declarar nuevamente ante el tribunal

Condena social

Declaración final

Sería breve

Hay algo que Gustavo Rivas no podrá objetar. Es que durante el proceso estuvo más preocupado por la reacción mediática y social, que por la posible condena que pesa sobre sus hombros.En dos oportunidades, al inicio del proceso y este martes 30 de abril al culminar la rueda de testimoniales, consultó al cronista del sitio web de Gualeguaychú, R2820, que sigue el juicio por la presencia de los medios de comunicación. "Esperaba que estuvieran más medios de Capital", dijo.Antes, el 1 de abril, preguntó qué "periodistas de Buenos Aires vinieron" y se mostró casi decepcionado que sólo fuese un movilero de A24-América Noticias y una colega del Diario Clarín.Al único imputado de 12 hechos de corrupción de menores y promoción a la prostitución (aunque dos se hallan declarado prescriptos) le interesa más la condena comunitaria y popular que una pena a 25 años como pide la Fiscalía o 7 años y 7 años y medio, como solicitarán en sus alegatos el dueto de querellantes.Además, festejó que la agrupación que colgó carteles en su contra en la Plaza "San Martín" al inicio del juicio ya no estén.El abogado, ex político y uno de los referentes en temas históricos de la ciudad de Gualeguaychú, que frecuentemente consultaban los medios sigue sosteniendo su inocencia: "No hay delito, porque la minoridad de edad que me imputan no ha mediado", sostuvo.Gustavo Rivas ratificó que no descarta usar la "declaración final, que son como las últimas palabras de un imputado. Nos tenemos que poner de acuerdo con mi defensor Raúl Jurado", expresó y sumó "yo pensaba declarar antes de los alegatos, pero cuando acordaron las fechas no se determinó esa instancia".Sobre esa ampliación de la testimonial inicial donde Rivas habló ante el Tribunal durante casi 60 minutos, el imputado reconoció que "yo quiero hacerla, seguramente será más breve que aquella vez y, por supuesto, sin contestar preguntas" de la Fiscalía o la Querella porque si no "vamos a estar 3 horas".Consultado sobre la posible fecha, estimó que debería ser el próximo martes 7 de mayo en la sala de Audiencias ante los jueces que tendrán la responsabilidad de juzgar si Gustavo Rivas es culpable, inocente o los hechos procesados han caído en la prescripción. Fuente: (Reporte 2820).-