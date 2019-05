Ciudadanos juzgados por ciudadanos: los casos que generan polémica

Sentencias populares

El caso del Dr Lino Villar Cataldo abrió el juego. Sucede que, luego de un juicio por jurados, fue absuelto y quedó en libertad.En agosto de 2016 en la provincia de Buenos Aires, el médico cirujano había disparado contra un delincuente de 24 años que intentó robarle el auto, quitándole la vida.Pero, más allá de este caso,Los juicios por jurados están en la Constitución Nacional desde 1853. Pero ante la falta de una ley que los regule para llevarlos a la práctica, las provincias fueron sancionando su propia norma y así, hoy, ya son cinco las que tienen juicios por jurados populares: Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Chaco y Río Negro.Ahora bien...Según los especialistas, la idea detrás de este sistema es que un ciudadano pueda ser juzgado por sus pares, por un grupo de personas -hombres y mujeres- de su mismo extracto social, con distintas edades y sensibilidades.Existen algunas diferencias en el sistema de funcionamiento de acuerdo a cada provincia. Pero, en términos generales, lo que este jurado determina es la existencia o no del delito y la culpabilidad de la persona. La pena es luego establecida por el juez.Esta modalidad de juicios, en general, está prevista para casos de mucha gravedad y que puedan tener una condena mayor a 15 años.Los defensores de los juicios por jurados, destacan la importancia de la participación ciudadana a la práctica de la Justicia y dicen que obliga a los abogados y a los actores del sistema judicial a usar un lenguaje claro, para que todos los ciudadanos lo entiendan.En cambio, entre los críticos, se suele objetar que ciudadanos comunes, no preparados para la administración de Justicia, podrían ser presionados más fácilmente y podrían tender hacia la "mano dura", sobre todo al tratarse de los delitos más violentos.Cuando hablamos de Juicios por Jurados Populares, sabemos que es el sistema para impartir justicia donde los ciudadanos de a pie son los verdaderos jueces del hecho.Pero, ¿qué dice la opinión popular de estas sentencias populares?Las posturas se dividen al momento de hablar y opinar sobre algunos dictámenes. Muchas veces los Jurados están sujetos, luego de dictar su veredicto, al juzgamiento de la sociedad sobre la postura que decidieron tomar.Un ejemplo fue el caso de una chica de 19 años en Córdoba que mató a su bebé recién nacido. El bebé era resultado de una violación de su empleador, que abusaba de ella desde que tenía nueve años. Allí el jurado decidió absolver a la mujer, argumentando que ya había tenido suficiente pena en su vida.Por otra parte, uno de los casos más que más trascendieron relacionados con la inseguridad ocurrió en la ciudad de Zárate. Allí doce ciudadanos absolvieron al carnicero Daniel Oyarzún, acusado por asesinato contra un ladrón. Al que se suma ahora, entre muchos otros, el caso del Dr Lino Villar Cataldo, que fue absuelto hace unos días luego de disparar contra con ladrón que intentó robarle el auto.¿Para qué tipo de delitos se utiliza actualmente este sistema y de cuáles está, o debería estar excluido?, indicó que "hay algunos argumentos en contra pero a poco que se los analiza y se los ponga a consideración de la gente y la doctrina van quedando sin fuerzas. Asustan algunos dictámenes de jurado pero también algunas sentencias".", explicó.Asimismo, señaló que "el fallo no es por unanimidad necesariamente. En el proyecto que hemos presentado pedimos unanimidad cuando se trate de un caso de cadena perpetua. Con 10 votos contra 2 ya podemos decidir".", indicó.Expresó que "no conozco ninguna manifestación de las sentencias que han salido de los veredictos de los jurados. En provincia de Buenos Aires han tenido una aceptación prácticamente plena.".", explicó."Se evalúa en esas personas si pueden ponderar cómo ocurren los hechos.", agregó y remarcó que "si hay extorsión en un planteo de juicio por jurados hay que denunciar y aplicar la sanción que corresponde"."Hay mucha gente que opina sin conocer, que no estuvieron en el juicio, no tienen el entendimiento cabal del caso, no escuchan los argumentos de un lado y del otro", indicó.Además, resaltó que "".Lo que no se puede revisar es el mérito de la apropiación del jurado sobre el hecho", manifestó., participó de la comisión que realizó el primer proyecto presentado, lo que sucedió en 1997."Hablamos de justicia ejercida por el pueblo. La finalidad es que el ciudadano participe", aseveró.La elección de los integrantes "", resaltó.", apuntó.Para Carubia, "hay voces a favor, y otros que tienen voces en contra como todo, en materia de derecho público"."La participación popular en el juicio es importantísima. Me parece que es un sistema que debe ser implementado y debemos probarlo", aseveró.Cambia la situación".El vocal del Superior Tribunal de Justicia resaltó que "todo depende de las instrucciones que el juez le brinde al jurado antes, cómo instruya al jurado antes del juicio.".. "Nos hicieron creer a nosotros que los sabios, abogados, son los únicos en poder juzgar. El que juzga es el pueblo, los ingleses lo conocen desde 1200".Al mismo tiempo, asintió que "el pueblo puede juzgar". Entendió que "está preparado y va a juzgar de acuerdo al sector social al que pertenece"."Hoy empezó el primer juicio por jurado en Mendoza. Se trata de una persona acusada de tentativa de homicidio, que sale con su auto y atropella y mata a dos personas", recordó el abogado.En tanto, entendió: "Acá se ha dicho que el debate no se ha planteado en la dimensión que corresponde. Al juicio por jurado en Estados Unidos, por ejemplo, el capitalismo lo ha superado porque es caro para ese país, lo ha suplantado por el acuerdo entre fiscales y abogados, entonces no hay juicio, no le pagamos a los jurados. Acá, tenemos el juicio abreviado".El letrado aportó que él presenció "un juicio por jurado íntegramente en Boston, Estados Unidos., mucho más de lo que nosotros pensamos"., dijo que "en el caso D'Alessio la novedad es que el Tribunal Federal aceptó los pedidos de los abogados del intendente Varisco para que se profundice si es cierto o no que D'Alessio les pudo haber armado la causa que lo involucra con el tema narco. Tomó el reclamo y le pide al Juzgado de Dolores que profundice para saber si eso es verdad o no"., manifestó que "están apareciendo personajes como D'Alessio y creo que deberíamos poner bajo la lupa cómo está actuando la justicia. Eso no quiere decir que haya personas que hayan sido condenadas, seguramente bien condenadas, como el caso de Bodou, pero eso no implica que todo lo que haga la justicia no puede ser revisado. En el caso D'Alessio hay más dudas que certezas. Tenemos D'Alessio para cada gusto político. Sale el kirchnerismo a decir `miren lo que hace D'Alessio´ y después el macrismo a contrarestar. Ahora en Paraná sabemos que estuvo en esas escuchas que son investigadas por la justicia".opinó: "Hay voces a favor, voces en contra. Cada uno tiene sus argumentos. La ciudadanía en general tenemos que conocer más de esto. ¿Es eso que se ve en las películas norteamericanas?, me preguntaron hoy. Un grupo de personas sentadas, presenciando un juicio, para debatir. Esto está en la Constitución, pero cada provincia necesita regularlo con una norma propia".indicó que "hay ciudadanos que no tienen un apego hacia los derechos humano. Uno, cuando es juzgado por la justicia ordinaria entiende que hay derechos que asisten como reo, que la justicia tiene que cumplir. Yo no sé si mi vecina lo respetaría".aseguró: "Me intriga muchísimo cómo se elige esa gente, deben pasar un test psicológico". En tanto, aseveró: "Los jueces tienen presiones, políticos, partidarias, que a lo mejor no deberían tener, pero existen. Además pueden ser juzgados pro juicio político, quedarse sin trabajo. La gente común, tal vez no tiene esas presiones"., opinó que "en Entre Ríos el proyecto del Dr. Federik con el acompañamiento del Colegio de Abogados fue presentado al gobernador Bordet, lo envió a la Legislatura y está pendiente de tratamiento en el Senado. Está en espera"., manifestó que "creo que en 160 años nunca se aplicó porque la Constitución y nuestro ordenamiento jurídico está más relacionado al Derecho Continental Europeo y el juicio por jurados a una mirada anglosajona del derecho".