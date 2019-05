Un carro terminó con sus ruedas hacia arriba por un caballo desbocado

Foto: Así quedó el carro volcado tras el accidente.- Crédito: La Pirámide

Un caballo que llevaba a tiro un carro con dos ocupantes, se desbocó y salió corriendo en dirección a la rotonda del Monumento al General Urquiza del acceso a Concepción del Uruguay, este lunes por la tarde.



Según publicó 03442, el animal pretendió saltar pero el carro se trabó y la estructura terminó volcada con sus ruedas hacia arriba.



Una motociclista que justo pasaba por la zona, se salvó de no ser embestida por el caballo desbocado.



En tanto, quienes iban en el carro, no habrían sufrido lesiones. Según trascendió, pidieron a transeúntes que no los filmen porque temían que les saquen el animal.



El equino quedó tendido en la calle, pero no sufrió heridas.



En octubre de 2018, La Municipalidad de Concepción del Uruguay firmó un convenio con la Fundación Tekove Mymba del biólogo Juan Manuel Paccot que posee un Centro de Rescate y manejo de flora y fauna en colonia San Anselmo, muy cerca de la ciudad de Colón. A través de este acuerdo, todos los caballos que sean recuperados sueltos o abandonados en la vía pública, serían llevados a este predio para su albergue temporario.