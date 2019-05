"Quiero que me deje vivir tranquila",el relato de una mujer víctima de violencia

Foto 1/2 Ilustrativa Foto 2/2 Élida Calgaro Crédito: El Sol

Una mujer que vive en las inmediaciones de Ituzaingó y Rawson de Concordia, afirma ser víctima de golpes desde hace varias décadas por parte de su ex marido y que está amenazada de muerte. Comentó que ya hizo varias denuncias y aunque no conviven en el mismo techo, el sujeto la sigue molestando.



Sobre los difíciles momentos que está pasando Élida Calgaro relató: "Sufrí violencia de género durante muchos años por parte de mi esposo, al cual yo ya lo denuncié, él me pegaba mucho por la cabeza, me lastimaba en lo sexual, me trataba mal, me tiraba debajo de la cama, me rompía la ropa, esto fue hasta que yo hice la denuncia".



En ese mismo tono, Élida recordó que "un día me tiró una silla pesada en mi cabeza, me rompió el cráneo y me tuve que ir a Chajarí por un año porque él me quería matar, yo lo denuncié muchas veces entonces. Ahora, lo que quiero es que esta persona me deje vivir tranquila, yo no quiero nada", dijo y agregó que "él se iba de mi casa y volvía, yo lo recibía, hizo que yo me alejara de mis hijas, de mis nietos diciendo que me encontró en la cama con otro hombre, así que yo quiero que tenga la suficiente grandeza de buscar quién es el que estuvo en la cama conmigo, porque es un mentiroso".



La mujer dijo que su ex marido "me rompió todo lo que tenía en mi casa, la ropa y el calzado, a los zapatos les arrancaba la suela".



También afirmó que "él se traía una mujer al living de mi casa y si yo espiaba me decía que me iba a matar con un cuchillo que tenía escondido". (El Sol)