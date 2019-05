A mano armada asaltó un drugstore y se llevó una notebook y un celular

El maxikiosco está ubicado en la intersección de Diamante y Anacleto Medina, de la ciudad de Concordia. Alrededor de las 11, un sujeto encapuchado y apuntando al propietario con un arma de puño, de alto calibre, se llevó una notebook y un celular que eran utilizados para atender a los clientes.Sobre el asalto, Germán, víctima del ilícito, detalló que "ese día estaba lloviendo y era cerca del mediodía, yo justamente estaba mirando unas cosas de precios del local en la computadora, entró un muchacho de unos 30 años, de la nada sacó un arma y apuntándome con una pistola de alto calibre me desenchufó la computadora que tenía arriba del mostrador, me manoteó el celular y me decía que le diera algo de plata, le di algo de dinero para que se vaya porque con un chorro nunca sabés como va reaccionar, y se fue".Asimismo, recordó que "esta rata tenía todo bien estudiado porque nosotros tenemos cámaras afuera y adentro del negocio. Las cámaras de afuera apuntan una para el sur y otra para el norte pero se ve que el chorro se paró bien abajo entre las dos y no se lo veía, por eso entró de golpe y había otro que lo esperaba en una moto, acá a la vuelta", contó."Afortunadamente, gracias a la cámara de seguridad que tenemos en el interior ya se sabe quién es el chorro, la policía ya estuvo mirando los videos y ya lo tiene identificado", dijo y comentó que "yo estaba solo en el momento del asalto, no fue violento porque se ve que ya está canchero en el oficio porque me apuntó y me dijoy se fue".Luego Germán explicó a El Sol que "comentaron que el chorro vive en el barrio que está detrás de la escuela Pancho Ramírez y que no hay comerciantes de la zona que no lo conozcan".