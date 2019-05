Agredió a su ex pareja, peleó con su hermano y ambos terminaron arrestados

La Comisaría Crespo recepcionó durante la mañana del lunes, una denuncia por Violencia Familiar y de Género. El denunciado y su hermano fueron arrestados minutos más tarde.



Hubo momentos de tensión dentro y fuera de un domicilio de Barrio del Rosario, por lo que la víctima y vecinos requirieron oportunamente la intervención de la Policía.



Agresor reincidente



El jefe de la dependencia, Darío Schwindt, informó a FM Estación Plus que "todo comenzó en horas de la mañana, cuando se hizo presente en la comisaría una joven de 20 años de edad, quien formalizó una denuncia por violencia contra su ex pareja. El mismo se habría hecho presente en su actual domicilio -Barrio del Rosario-, y una vez en el interior la habría amedrentado y agredido, sin llegar a provocarle lesiones".



La mujer refirió que no era la primera vez que le sucedía, aunque recién en esta oportunidad decidió denunciarlo. "Inmediatamente el legajo fue elevado al Juzgado de Paz de Crespo", indicó el funcionario, dando cuenta de que se activó el protocolo institucional previsto para estos casos.



Minutos más tarde, la guardia recibió un llamado telefónico que requería la presencia policial en Barrio del Rosario.



"Una dotación acudió y constató que frente al domicilio de la mujer denunciante, se encontraban en la vereda dos muchachos protagonizando una fuerte discusión, con forcejeo físico y ademanes de golpes", precisó Schwindt y agregó: "Los mismos hicieron caso omiso al pedido de los efectivos para que depongan su actitud, por lo que advirtiendo que se incrementaba el grado de ofuscamiento, ambos fueron reducidos y arrestados por infracción al Art. 43 de la Ley Provincial 3815".



A Paraná

Los arrestados fueron debidamente individualizados, tratándose de jóvenes de 23 y 25 años de edad, siendo la ex pareja de la denunciante y el hermano de éste, respectivamente.



En calidad de contraventores, fueron trasladados a Paraná en un móvil de Comisaría Crespo, a efectos de cumplir la sanción de arresto establecida por ley.