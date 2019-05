Filmaron a médico forense manejando en zigzag antes de protagonizar grave choque

Estas son las pruebas en el momento del choque y después. Lo iban filmando de atrás, espero que esto no quede guardado... Publicada por Kevin Miró en Lunes, 29 de abril de 2019

Policiales Un choque frontal entre un auto y una camioneta dejó como saldo seis heridos

El domingo por la noche se produjo un choque en el kilómetro 18 de la Ruta provincial 20, en el departamento Gualeguaychú, entre una camioneta Amarok y un Megane, en el que viajaban cinco jóvenes que regresaban a Urdinarrain tras presenciar el partido de Deportivo en Gualeguay.Como consecuencia del siniestro, sólo el conductor del rodado, Andrés Riolfo, sufrió la fractura de fémur en una de sus piernas, mientras que el médico resultó con una lesión en una de sus manos. Fue trasladado al Hospital Centenario y allí quedó alojado, con custodia policial, hasta que hoy por la tarde recibió el alta médica y se levantó la orden de detención.Una filmación obtenida desde un automóvil que viajaba detrás, muestra el tránsito zigzagueante de la Volkswagen Amarok que conducía el médico forense Marcelo Benetti, momentos antes de chocar contra un Renault Megane que transitaba en sentido contrario. Si bien no trascendieron demasiados detalles del resultado de la alcoholemia, se extrajo sangre para analizar, publicaMarcelo Benetti, el médico forense del Poder Judicial en Gualeguaychú, recibió el alta médica en el Hospital Centenario y se le levantó la detención que regía tras el accidente ocurrido el domingo por la noche en la Ruta 20.La camioneta se cruzó de carril y por fortuna no impactó de frente en el Megane, pero de todas formas causó un importante daño en la carrocería en el lateral izquierdo. Benetti fue derivado al hospital con una lesión en una de sus manos, pero por orden de la fiscal Carolina Costa quedó detenido con custodia policial. Finalmente, ayer por la tarde recibió el alta y se levantó la medida judicial.Los jóvenes que viajaban en el Megane no sufrieron lesiones que pusieran en riesgo su vida. Sólo el conductor del rodado, Andrés Riolfo, sufrió la fractura de fémur en una de sus piernas y también fue atendido en el Hospital Centenario.El resto, Juan Pablo Martínez, sufrió golpes y fue atendido en el nosocomio de Urdinarrain, mientras que el jugador de Deportivo, Pedro Mornacco, hijo del actual intendente, salió ileso, al igual que las jóvenes Felisa Charadia y Yanina Miró, hermana del jugador Kevin Miró. Todos retornaban a Urdinarrain luego de observar el partido de Deportivo en Gualeguay.El jefe de Policía, Cristian Hormachea, desmintió que "se hayan recibido denuncias que daban cuenta de un manejo anormal del conductor de la Amarok por la ruta". Agregó que es una "zona con muy poca señal y que en el registro de llamadas no figura ninguna denuncia".