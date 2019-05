Hallan el cadáver de una mujer en el río Gualeguaychú: Estaba bajo el puente

Entre las 9 y las 10 de esta mañana, un grupo de mujeres que pasaba por la zona vio el cuerpo que flotaba en las aguas del río Gualeguaychú, en cercanías del puente Méndez Casariego, en el Parque Unzué. El cuerpo de encontrado en una cabecera del puente Méndez CasariegoInmediatamente, la Policía fue alertada y llegó al lugar.En diálogo con, el jefe departamental de Policía, Cristian Hormaechea, confirmó que se trata de una mujer de "aproximadamente 50 años". Y, en principio el cuerpo no presentaría signos de violencia.Se estima que el cuerpo, que ahora fue trasladado a la morgue para identificar su identidad y las causales del deceso, estuvo entre seis y siete horas en el agua antes de ser hallado.Interviene en la causa el Doctor Guillermo Biré. Hasta el momento nadie se acercó a reconocer el cuerpo, razón por la cual, al no llevar consigo documentación alguna, se desconoce la identidad.Si bien por el momento no ha sido identificado, la Justicia ya tomó conocimiento de la existencia de una joven mujer que hizo saber a la Policía la desaparición de su madre que sufre de depresión. En principio las edades serían coincidentes y aseguró que su madre le dejó una nota de despedida, pero esta mujer aún no ha sido entrevistada por el Fiscal y en caso de que se acrecienten las sospechas de que podría tratarse de la misma persona, recién allí se realizará el reconocimiento del cuerpo. La víctima no llevaba consigo ninguna documentación y sólo encontraron en sus bolsillos un encendedor, un paquete de cigarrillos y veinte pesos.