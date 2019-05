Acuchilló a su pareja y mató dos policías: Primer juicio por jurados de Mendoza

Escape a alta velocidad

El primer juicio por jurados en la provincia de Mendoza comenzará este lunes y tendrá a un guía de montaña de 34 años como acusado de intentar asesinar a su expareja embarazada y de atropellar y matar a dos policías cuando se escapaba, en mayo de 2018.Este lunes, antes del inicio del debate, se realizará la audiencia de selección de los 12 jurados titulares y cuatro suplentes, con paridad de género, que tendrán la responsabilidad de emitir un veredicto en este tipo de procesos que solo rigen para los homicidios agravados y delitos que se investiguen conjuntamente.A esta instancia, en la que se tratarán las excusaciones que podrán plantear los jurados y las recusaciones de las partes, llegarán 96 potenciales jurados (48 titulares y 48 suplentes), sorteados entre los 6200 ciudadanos que conforman el padrón anual de jurados en la provincia. Tras la conformación del jurado comenzará el debate que se realizará en el salón de actos del Poder Judicial de Mendoza especialmente acondicionado para estos juicios.Al acusado Sebastián Pocovi se le imputan los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2018, cuando su expareja embarazada de gemelas fue atacada con un arma blanca en su casa del departamento mendocino de Maipú. Luego, el agresor se escapó en su camioneta Ford Ranger hacia la zona de la precordillera y la Policía comenzó a perseguirlo para detenerlo.Al advertir la situación, el guía volvió por la ruta 82 a alta velocidad y atropelló y mató a dos policías que circulaban en moto, que pretendieron detenerlo camino hacia la localidad de Cacheuta, en Luján de Cuyo. A raíz del choque, Petean Pocoví volcó la camioneta al costado de la ruta y finalmente fue detenido por otros efectivos.El guía de montaña quedó imputado y con prisión preventiva por los delitos de "tentativa de femicidio" en perjuicio de su expareja, de 37 años, y "homicidio criminis causa" agravado por la calidad de policía de las víctimas a raíz de las muertes del inspector Jorge Cussi y del auxiliar primero Daniel Ríos. Además, se lo juzgará por la tentativa de homicidio en perjuicio de otros policías a los que quiso atropellar mientras escapaba.Tras las audiencias preliminares previas al inicio de este juicio, el jefe de fiscales de Homicidios, Fernando Guzzo, en diálogo con la prensa, consideró que Petean Pocovi "embistió deliberadamente a los funcionarios policiales" e intentó asesinar a su pareja. En tanto, se espera que la estrategia de la defensa intente demostrar que la agresión no fue un intento de femicidio y que no atropelló intencionalmente a los uniformados, es decir, que se trató de un homicidio culposo y no doloso.Si bien los juicios por jurados fueron incorporados a la Constitución Nacional en 1853, el Congreso nunca aprobó una ley que los regule y por eso hay provincias que aprobaron sus propias normas, como el caso de Mendoza, que lo hizo en 2018.Para José Valerio, ministro de la Suprema Corte mendocina, este lunes será "un día histórico" y destacó su "confianza absoluta del Poder Judicial en todos los ciudadanos que van a participar en estos juicios por jurados". Jorge Nanclares, presidente del máximo tribunal, subrayó que el mecanismo de juicios por jurados "es un elemento muy importante para lograr el acercamiento de la Justicia a la sociedad y de la sociedad hacia la Justicia".Según el procedimiento, el veredicto de culpabilidad a no culpabilidad del imputado deberá ser por el voto unánime de los 12 jurados y en caso de que tras las deliberaciones no se alcance la unanimidad, el juicio se declarará estancado. En ese caso, si la fiscalía decide continuar con la acusación, el juez dispondrá la realización de otro juicio con un nuevo jurado y si el nuevo jurado también se declarase estancado, el magistrado absolverá al acusado.Después de la decisión de los jurados, es decir, si el imputado es culpable o no culpable, Rafael Escot, el juez técnico designado para conducir este debate, fijará la pena a cumplir. Los jurados no podrán hablar sobre el caso ni con las partes del juicio ni con terceros, durante todo el proceso, excepto con los otros jurados para deliberar una vez finalizados los alegatos.Además, durante el juicio -que se estima durará cuatro jornadas- se preservará la identidad e intimidad de los jurados, que no podrán ser fotografiados ni entrevistados, y tanto el público como la prensa que ingrese a la sala no podrá hacerlo con teléfonos celulares.