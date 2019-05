Un remolque aplastó a un auto en la autopista Rosario-Córdoba: cinco muertos

Se produjo anoche, cerca de las 23.50, entre los kilómetros 304 y 305 de la autopista Rosario-Córdoba a la altura de Funes.Segúnaún se tratan de establecer las razones de este accidente de tránsito en el que un remolque del camión Mercedes Benz, conducido por Jorge P de 33 años, oriundo de Lomas de Zamora, se desenganchó e impactó contra el auto Renault Captur.Según el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, algunos de los ocupantes del auto que fallecieron fueron identificados: Fabricio C. (50), Olga F. (74), Ángel C. (76). Otras dos mujeres no pudieron ser identificadas.En el lugar trabajó el personal de emergencias y de la policía. Y se le dio aviso al fiscal de Homicidios Culposos, Donato Trotta.