Polémico fallo en Corrientes

Sábado 27 de Abril de 2019

Violó y embarazó a una nena de 11 años pero fue absuelto

La víctima, que ahora tiene 16, no quiso culpabilizar al procesado. La madre, quien hizo la denuncia, decidió no avanzar con el proceso y la Justicia no lo condenó.