Joven sufrió fractura al ser agredido por personal de seguridad en un boliche

Un chico de 19 años, llamado Alexis, fue brutalmente agredido y sufrió graves lesiones, provocadas el sábado pasado, en un local bailable de María Grande. "Hubo una pelea de un grupo de personas y mi hijo que estaba en otra barra de tragos, fue tomado desde detrás por un patovica, luego de ser esposado lo sacó del boliche y lo asfixió hasta que quedó desvanecido. Por eso, lo sacó del boliche arrastrándolo", contó Vanesa Weber, mamá del adolescente al dialogar conAdemás, agregó que una vez fuera del boliche y con el chico aún desvanecido, "lo empezó a patear en el piso. Después le sacó las esposas y lo dejó tirado afuera", afirmó Weber.Martín Fisore, pareja de la madre del joven herido, contó que producto de las brutales patadas, el joven sufrió una fractura en el peroné a la altura del tobillo. Por tal motivo, el chico fue revisado y atendido en Paraná, tras lo cual, se presentaron las actuaciones en la Fiscalía de los Tribunales en la capital entrerriana.Además, aseguraron que hay tres testigos del incidente y que esperan contar con los registros de cámaras de seguridad. Está todo presentado ante fiscalía y la denuncia policial se radicó en María Grande.Weber contó que mantendrán una audiencia con un abogado para que actúe en el asunto y dijo que al parecer, "hay otra denuncia sobre ese lugar porque un patovica, habría golpeado a otro chico esa misma noche", afirmó y agregó que "no podemos creer la brutalidad con la que actuaron"."Un chico de la zona de El Ramblón, lo cargó en la camioneta y lo llevó al hospital de Viale. Después que lo atendieron, volvió a María Grande para hacer la denuncia.Por la fractura en el tobillo, "mi hijo está con muletas y tiene para tres meses de recuperación. En ese tiempo no puede ir a su trabajo", dijo Vanesa Weber y agregó que la recuperación "demanda muchos gastos y nosotros nos hacemos cargo. Lo que no queremos, es que esto quede impune, pedimos que se investigue", afirmó la madre del joven agredido.Desde el boliche, nadie se comunicó. "Pero hay rumores, que esto viene ocurriendo hace tiempo en el boliche de María Grande", sostuvo Fisore. Mientras que la madre del adolescente herido sostuvo: "Mi hijo fue el sábado a María Grande y ahora, no quiere salir nunca más a un boliche".