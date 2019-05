Robo a Escribanía: Cinco de los detenidos están libres y otro con domiciliaria

No obstante, desde la Policía de aquella localidad "que a pesar del arduo trabajo llevado a cabo, a la fecha, si bien todos los detenidos oportunamente continúan vinculados a la causa", solo uno, apodado "el uruguayo", "permanece con prisión domiciliaria en nuestra ciudad, para lo cual alquiló una propiedad, que le permitió acogerse al beneficio de arresto domiciliario, mientras el resto goza nuevamente de libertad ambulatoria, no obstante se encuentran todos a la espera de futuras resoluciones judiciales".



Los operativos anteriores



El robo a la Escribanía Lacorazza es el más resonante en Gualeguay: no sólo por el dinero que se llevaron de la caja fuerte sino también por la forma profesional con la que actuaron los delincuentes.



Los hechos se produjeron la madrugada del domingo 2 de diciembre en la Escribanía ubicada en pleno centro de la ciudad. Munidos de amoladora y taladro, los delincuentes forzaron una pequeña puerta y accedieron a la propiedad.



Luego de treparse a una construcción que está en el primer piso, bajaron nuevamente y luego de forzar un par de puertas, llegaron al objetivo: una antigua y grande caja fuerte, de la cual ya tenían datos y hasta habrían conseguido imágenes previamente.



El 6 de diciembre se produjeron las primeras detenciones. En una vivienda de calle Rojas fue hallado el vehículo captado por las cámaras y una importante suma de dinero (algo menos de un millón de pesos). El saldo fue la detención de dos mujeres, madre e hija.



Las pesquisas continuaron y llegaron hasta dos sospechosos más de haber participado del hecho. Un hombre oriundo de la provincia de Córdoba y un uruguayo, apuntado por la Policía de ser el verdadero 'profesional' del robo. La primera comisión policial que partió hacia la provincia de Buenos Aires volvió sin resultados. A esa altura tanto la Policía como la Justicia ya tenían el dato que uno de los sospechosos había salido del país el mismo día del robo, por Gualeguaychú, y cruzado hacia Fray Bentos. El dato es que, pocas horas después, intentó regresar al país, pero por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como consecuencia del pedido de captura nacional e internacional que pesaba sobre él, fue detenido por la Prefectura.



El domingo 9 de diciembre otra comisión partió con destino a Córdoba. Finalmente ese mismo día, el personal de la División Investigaciones y Toxicología, con la colaboración de la policía cordobesa, detuvo en la vía pública al cuarto sospechoso, oriundo de la Lanús, en la Provincia de Buenos Aires. Secuestraron un automóvil Gold Trend y, en el hotel en el que se alojaba, una suma de dinero en pesos (200.000). Un par de días después ambos fueron trasladados a Gualeguay, donde fueron imputados formalmente del robo.



El 21 de diciembre habían detenido a otro sospechoso oriundo de Lanús.