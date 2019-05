Sería intencional el incendio de una camioneta que quedó totalmente destruida

El misterioso incendio de una camioneta VolskWagen Amarok (cabina simple) sorprendió a los vecinos de las inmediaciones de calle Nieves y Presidente Perón de la ciudad de Concordia, más precisamente detrás de uno de los arcos de la cancha de fútbol de Colegiales. El hecho se registró en la madrugada del jueves."Yo escuché una explosión, y al rato escuché otra, me levanté y miré por la ventana y vi a la camioneta prendida fuego con la puerta abierta y un auto que se iba", dijo uno de los vecinos.Sobre lo que pudo observar desde la ventana de su domicilio, Juan Rodríguez, contó a diario El Sol: "Alrededor de la una de la madrugada, cuando llegué de trabajar, sentí una pequeña explosión como que estalló algo y al ratito otra, por lo que enseguida me asomé a la ventana y vi a una camioneta prenderse fuego, de la que después supe que era una Amarok y se ve que nueva porque la patente estaba tirada acá donde se quemó".Al continuar su relato, aseguró que el foco ígneo se desató en el interior del vehículo. "La camioneta se empezó a incendiar del lado de adentro, o sea en la cabina, porque era una de las comunes. Entre que sentí la explosión y abrí la ventana para mirar sentimos que un auto se fue a fondo, salió a todo lo que daba del lugar y la camioneta se quemaba con la puerta abierta", recordó.En su descripción sobre lo ocurrido con el rodado siniestrado, Rodríguez expresó: "Acá siempre se escuchan ruidos porque suelen ocurrir accidentes, por eso salimos y vimos que la camioneta incendiada tenía la puerta del conductor con el vidrio bajo, pareció como que el fuego arrancó adentro y como que le echaron algo", dedujo y recordó "la policía apareció como a los 10 minutos y también los bomberos; para ese entonces la camioneta ya estaba toda prendida fuego".Según trascendió, la camioneta sería propiedad de un vecino de Villa Adela, aunque por el momento no hay especificaciones de como apareció incendiada en el lugar mencionado.