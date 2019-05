Nuevamente robaron en una entidad deportiva y a vecinos del lugar

El predio deportivo que el club Sarmiento tiene en calle 10 de Junio ha sufrido varios robos, pero a mediados de enero sucedió el más importante; se llevaron una soldadora, una amoladora, una garrafa y un compresor. El miércoles le tocó a un vecino, al que le robaron la moto de su patio tras ingresar por la cancha. Ahora, robaron una cámara de seguridad y forzaron la puerta de la utilería.



Esta vez, y por fortuna, los delincuentes no pudieron concretar el objetivo de ingresar al lugar donde se guardan los elementos para la práctica de diferentes disciplinas deportivas. Se fueron sin lograr el cometido, pero antes, o después, rompieron un reflector y se llevaron una de las cámaras de seguridad.



No es la primera vez que Sarmiento es blanco de la delincuencia. En su momento fueron garrafas, y otros elementos deportivos y de trabajo. Debido a estos casos, la dirigencia tomó la decisión de soldar las ventanas de la utilería y el robo de la cámara de seguridad obedecería a que registraba imágenes de la calle y en caso de un robo en la zona podría ayudar a identificar a sospechosos.



El predio de Sarmiento, linda hacia el norte con la Cañada de Sánchez, un curso de agua que está prácticamente seco y es el lugar propicio para acceder al predio del club, y también utilizarlo como escondite y vía de escape.



Por el sector oeste, se ha abierto un espacio por el alambrado olímpico que también permite el ingreso de personas. Hacia el sur, pegado a la zona de los vestuarios, en la madrugada del miércoles, se registró un robo insólito. Uno o más delincuentes abrieron el alambrado que delimita el pulmón entre los vestuarios y la cantina, e ingresaron al patio de una vivienda lindante. Una vez allí, con total impunidad sustrajeron una moto y se dieron a la fuga por calle Quijano.



La propietaria de la vivienda contó que "estaba durmiendo cuando escuchó que alguien trataba de encender la moto. Miro el reloj, eran las 2.20 de la madrugada, la hora en que llega mi marido del trabajo. Lo llamo por el nombre, pero nadie me respondió. Bajé y pude ver como la moto doblaba por la Quijano". "Actuaron con un desparpajo total", inclusive fueron a "buscar la llave de la moto que estaba en la cocina y ya que estaban se llevaron una riñonera que, por fortuna, no tenía plata solo papeles".



La mujer estaba sola con sus tres hijos de 14, 7 y 1 años; y que tomaran la decisión de ingresar al inmueble para llevarse las llaves evidencia la impunidad y que "pudo haber sido algo muy feo" si las intenciones hubieran sido otras.



"Ahora tengo que acompañar a mi nena a la escuela caminando, ya que me robaron mi medio de transporte. Ni pensar en comprar una nueva, antes levanto un paredón y refuerzo las medidas de seguridad con los pocos pesos que pueda juntar", declaró la vecina del club. (El Día)