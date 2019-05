Pidieron 12 años de prisión para acusada de permitir violaciones de su hijo

Finalizó el juicio oral y a puertas cerradas que se llevara a cabo en le Sala Penal de Concepción del Uruguay, contra una mujer que está acusada de permitir que su concubino abusar sexualmente de su hijo de solo 6 años de edad.



El aberrante caso sacudió a la comunidad de Villa Mantero, departamento Uruguay, y por este hecho estaba imputado RRA, un sujeto de 38 años que estaba en pareja con una mujer, madre del menor que según se pudo saber, fue víctima de reiterados abusos sexuales desde que tenía 6 años y hasta los 8 años, destacándose que en la actualidad tiene tan solo 9 años.



Cuando se estaba por desarrollar el juicio, RRA no se presentó y se ordenó su detención, pero la sorpresa fue cuando días después, la Policía de Concordia, encontró su cuerpo pendiendo de una cuerda y en avanzado estado de descomposición en el Parque San Carlos, de Concordia.



Tras el suicidio de autor material de estos actos aberrantes, cerrar la causa en su contra y se dispuso nueva fecha para juzgar a la madre del niño, a quien el fiscal Fernando Martínez Uncal le imputó los mismos cargos, pero agravados por el vínculo y por considerarse la omisión impropia, dado que no evitó los abusos y esto la equipara con la responsabilidad del mismísimo autor material.



Tras desarrollarse tres jornadas de juicio, se llegó a los alegatos, donde el fiscal narró los hechos y consideró que estaba probada la responsabilidad de la mujer, por lo que solicitó se la declare como coautora (art. 45 del Código Penal) del delito de "Abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal agravado por la calidad de ascendiente reiterado -Art 119 pimer, segundo y cuarto inc. b) y 55 del Código Penal- en concurso ideal con corrupción de menores agravada -Art. 125 párrafo 3º del Código Penal- y lesiones leves calificadas por el vínculo -art. 89 y 92 del C.P.", y se la condene a la pena de 12 años de prisión, accesorias legales y costas.



Por su parte, el doctor Mario Arcusin, defensor de la imputada, solicitó a los jueces la absolución de culpa y cargo de todas las acusaciones para con su clienta.



El Tribunal, integrado por los vocales, Evangelina Bruzzo, Mariano Martínez y Fabián López Moras, dispuso pasar hasta el día 2 de mayo a las 12:30 hs., oportunidad en la cual se dará a conocer el veredicto, publica el sitio 03442.