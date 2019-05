Una mujer mayor cayó en un engaño y le robaron 1000 dólares

Una mujer de 73 años radicó una denuncia en la Jefatura de Policía de la ciudad de Victoria, dando cuenta que le habían robado una importante suma de dinero tras caer en el denominado "cuento del tío".



Según el relato de la damnificada, una mujer con tono extranjero, se acercó solicitando ayuda para localizar un domicilio. Luego de unos minutos de charla, y "entrando en confianza", la mujer le cuenta que había ganado el Telekino. Le mostró una boleta y comprobaron a través de un diario que efectivamente eso era cierto.



La "afortunada ganadora" se manifestó muy alegre ante su suerte y le pidió que le prestara dinero para enviarle una documentación a su hermano que estaba en Bolivia para que pudiera cobrar el pozo ganado, prometiéndole a cambio del favor una suma importante de dinero.



Ante la felicidad de la persona extranjera, la vecina la lleva hasta su domicilio y le cuenta que tenía guardados unos 1000 dólares. Siguieron con la charla y en determinado momento, que la mujer no recuerda, ingresa a su casa y al salir la desconocida ya no estaba.



Cuando le cuenta lo sucedido a su marido, comprueban que los dólares ya no estaban en el lugar donde los tenían guardado, cayendo todas las sospechas en la "afortunada ganadora" del Telekino.



Ante este nuevo hecho, desde la Jefatura de Policía recordaron y recomendaron a los vecinos no dejarse influenciar por personas extrañas y/o desconocidas, ya sea de forma personal, por vía telefónica o redes sociales, que tengan actitudes de amabilidad y aspecto confiable, debido a que estos hechos delictivos, son cada vez más ingeniosos y se debe prestar atención para no ser una víctima más. En tal sentido, indicaron que "cuanto más rápido se dé la intervención policial, permitirá tener resultado efectivos y favorables para la seguridad de la comunidad".