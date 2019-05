Sufrió brutal golpiza durante un robo: Ladrones le dijeron que era su "trabajo"

Foto: Claudia Peralta Crédito: Centediario

El salvaje asalto que una vecina (dueña de una despensa) sufrió madrugadas atrás terminó por motorizar a los vecinos de Icho Cruz, población cercana a Villa Carlos Paz, los cuales salieron a la calle a reclamar seguridad ante la propia Policía.



Claudia Peralta fue asaltada el pasado 19 de este mes y sufrió una brutal golpiza a manos de ladrones. Se trató del 18° asalto del que la comerciante fue víctima.



El martes último, numerosos vecinos salieron a protestar y se reunieron frente a la sede policial de Icho Cruz. Fue una protesta completamente pacífica. Las autoridades policiales, como sucede en estos casos, se comprometieron a incrementar los patrullajes y a mejorar el servicio de seguridad.



Peralta, vecina del barrio Solares de Icho Cruz, fue atacada por delincuentes que entraron de madrugada a su casa y la sorprendieron durmiendo.



"Se despertó por un fuerte golpe en la cara. Al abrir los ojos, una incandescente luz apuntaba a su cara y los terribles golpes continuaron, y en medio del ataque se desmayó", contó una vecina.



"Al volver en sí se encontró en el suelo boca abajo con sus tobillos y brazos atados y su boca amordazada. La tomaron del cabello en la parte de la nuca y la golpearon reiteradas veces en su cabeza", añadió la mujer al portal Centediario.



Uno de los ladrones llegó a decirle que "no era algo personal", sino que era su "trabajo".



"Cuando termina el brutal ataque uno de los delincuentes se le acerca por la espalda y le dijo: "Esto no es personal, es mi trabajo, a mi me pagan por hacerlo, si usted quiere dígame y le aviso a alguien que la venga a ayudar". Es ahí cuando ella le nombra a un familiar a quien le envían un mensaje desde el teléfono de ella pidiéndole ayuda y luego se van. Cuando ella logra escapar corre a la casa de un familiar y comienzan a llamar a la policía de Icho Cruz y de San Antonio y nadie respondió durante 15 minutos", terminó contando la vecina.



Los delincuentes no fueron atrapados, según publica el diario La Voz/i>.