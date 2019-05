Guardaba cocaína en el amortiguador de una moto y recibió pena condicional

Una chica de 19 años reconoció este martes que custodiaba 90 envoltorios de cocaína que estaban escondidos en el amortiguador de una moto Yamaha. Fue detenida y procesada por comercialización, pero la investigación arrojó que en la casa no se vendía droga por lo que accedió al instituto de juicio abreviado y a la pena condicional, por tenencia.



El juez de Garantías N°2, Eduardo Ruhl, dará a conocer el martes 30 de abril a las 11 si hace lugar al acta acuerdo celebrada en un juicio abreviado entre la fiscal Mercedes Nin y el defensor Javier Aiani, que representa a APA, una joven de 19 años que fue imputada en el comienzo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) por el presunto delito de Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en violación de la Ley 23.737.



En el contexto del acuerdo, las partes convinieron la pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, ya que se modificó la calificación a Tenencia simple.



También deberá, de ser homologado el acuerdo, cumplir normas de conducta por el plazo de la pena.



En la audiencia que se realizó este martes, la chica reconoció su responsabilidad en el hecho que se le imputó y aceptó el monto de la pena acordado.



El 29 de noviembre de 2018 Fiscalía le imputó a la joven, que está terminando sus estudios secundarios y no tiene trabajo, que el día anterior en un allanamiento y requisa domiciliaria que realizó personal de la División Robos y Hurtos de la Policía de Entre Ríos, en una vivienda ubicada en barrio Lomas del Mirador II, se halló bajo su esfera de custodia y disponibilidad, 90 envoltorios que contenía cocaína por un peso total de 24, 8 gramos.



Según se consignó en la imputación, un informe de la fuerza dio cuenta que la droga estaba acondicionada en una bolsa disimulada en el amortiguador de una moto Yamaha. El estupefaciente fue hallado en una habitación que la familia utilizaba como depósito.



Tras el hallazgo de la bolsa, se solicitó la presencia de personal de la División Toxicología, que procedió a abrirla en presencia de testigos civiles, y encontró en el interior los 90 envoltorios.



El resultado de la pericia de la División arrojó que se trataba de cocaína; que también fue corroborado por otra pericial química que realizó persona de la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional Argentina (GNA).



Después de leer la imputación y el hecho, la fiscal explicó que el cambio de calificación acordado con la defensa fue posible porque otro informe de la División robos y Hurtos precisó que en la vivienda allanada no se vendían drogas.



Nin señaló que apenas tomó conocimiento del hecho solicitó que se investigue si la joven comercializaba estupefacientes o sólo lo tenía a modo de resguardo o custodia, que fue lo que finalmente se terminó confirmando.



En este sentido, precisó que abonaron aquella situación la forma en que fue hallada la droga, la falta de elementos en el lugar para el corte y fraccionamiento, típicos de los bunkers que se dedican a la ilícita actividad.



Asimismo mencionó la ausencia de los movimientos propios de la actividad, como la asistencia continua de personas a comprar, lo que fue confirmado por los vecinos.



Atenuantes



La fiscal Nin señaló que se arribó al monto de la pena porque la joven no tiene antecedentes penales computables ni de otro tipo, que está terminando sus estudios secundarios, que es muy joven, que no tiene trabajo, y añadió las consecuencias desocializantes que tienen las penas cortas.

