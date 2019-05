Juzgan una mujer acusada de permitir el abuso sexual de su hijo desde los 6 años

Se está desarrollando esta semana en la Sala de Audiencias de la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay, el juicio oral en la causa aberrante que sacudió a la comunidad de Villa Mantero, en el Departamento Uruguay, y que tiene como imputada a una mujer de ser coautora "Abuso Sexual" en perjuicio de su hijo menor de edad.



La carátula del caso es caratulada "N.N. s/ Abuso Sexual Gravemente Ultrajante Agravado", en la que se encuentra imputada como cómplice la madre de la víctima, un niño (actualmente de 9 años) que fuera sometido a estos tremendos abusos entre los 6 y 8 años.



Por este hecho, estaba acusado el padrastro del menor, quien debía afrontar el juicio, pero se había fugado y mientras era intensamente buscado por la Policía, fue encontrado ahorcado el domingo 10 de marzo alrededor de las 10 horas, en el Parque Rivadavia (San Carlos), cuando pasaban unos pescadores a unos 800 metros al norte del ex local Hostal del Rio.



Por esta razón se cerró el caso respecto al principal acusado, pero la madre de la víctima afronta los mismos cargos agravados por el vínculo y por considerarse la omisión impropia, dado que no evitó los abusos y esto la equipara con la responsabilidad del mismísimo autor material.



El juicio se desarrolla ante el Tribunal integrado por los vocales Evangelina Bruzzo, Mariano Martínez y Fabián López Moras, siendo el fiscal del caso el doctor Fernando Martínez Uncal, en tanto que la defensa particular de la mujer es ejercida por el doctor Mario Arcusin de Basavilbaso y el Ministerio Pupilar está a cargo del doctor Alejando Bulay.



En la primera jornada, el lunes pasado, se tomaron las declaraciones testimoniales, mientras que este martes, declararon los peritos y se visualizó el video de la Cámara Gesell con la declaración del menor.



Este miércoles culminará el juicio con los alegatos de ambas partes, tras lo cual el Tribunal pasará a deliberar para así dar a conocer el fallo, lo que genera gran expectativa, publica el sitio 03442.