Desaparición del empresario Benvenuto: Subirán la recompensa y lo "buscan vivo"

Gente de Gualeguay

Lo buscan vivo

La hipótesis es un secuestro

Sin sospechas sobre la familia

La desaparición en la ciudad de Gualeguay, del empresario Omar Héctor Horacio Benvenuto, ocurrida el 27 de octubre de 2017, sigue siendo un misterio. Su caso supo concitar la atención pública durante varios meses, pero desde que el expediente pasó a la órbita de la Justicia Federal, que investiga la hipótesis del secuestro extorsivo, no ha habido novedades en la investigación.y confirmaron que hubo algunos avances, pese a que buscan testigos., ocurrida en Gualeguay. En una conferencia de prensa realizada este martes en la sede de Bomberos Voluntarios de esa ciudad,, de donde quedó la camioneta abandonada.En referencia al monto de la recompensa, que actualmente se encuentra estipulada en 500 mil pesos,, a que brinden datos sobre el paradero de Benvenuto.Esteban Español, el abogado que representa a la familia, confirmó que siguen constituidos como querellantes en la causa, actualmente en manos de la Policía Federal. Durante la extensa conferencia de prensa,de las que no se ha descartado ninguna", señaló.La madre y la empleada de la casa fueron los últimos que lo vieron con vida a Benvenutto. "Uno puede estar más o menos de acuerdo,A su turno, Magallán, el otro abogado, defendió que. Así se hicieron todos los allanamientos acá, en Maschwitz y Capital. No fue solamente acá (por Gualeguay)", dijo según reflejó, insistió.Magallán recordó que en Entre Ríos y en especial en Gualeguay, hay varios casos sin esclarecer, como el asesinato de Jorge Tressa. "En un secuestro extorsivo se investigan todas las vías y a la víctima y no hemos puesto ningún reparo, sino que además pusimos a disposición toda la información. Nuestro compromiso con la familia siempre fue muy claro.", remarcó el letrado.