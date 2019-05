Sobreseyeron a mujer que llevó marihuana a su hijo preso en la cárcel de Paraná

Cronología

El Tribunal Oral Federal de Paraná, en su integración unipersonal en la vocalía del juez Roberto López Arango, modificó "la calificación legal aplicable a la conducta de la imputada ELLC", que fue imputada del delito de tráfico de estupefacientes agravado por el lugar de ocurrencia ?el ingreso a la Unidad Penal (UP) N°1 de Paraná-, la que se subsumió en una figura atenuada ligada al consumo puesto que se consideró que se trató de un "suministro ocasional y a título gratuito de estupefacientes para consumo personal de quien lo recepta", en grado de tentativa.En este sentido, el vocal declaró "la extinción de la acción penal por prescripción para conocer del delito que le fuera imputado a ELLC", en función de que se superó "holgadamente" el plazo de tiempo entre el último acto "interruptivo" en el proceso y la citación a juicio; y sobreseyó a la mujer de 44 años, oriunda de Paraná.La imputada fue citada a prestar declaración indagatoria el 15 de septiembre de 2014 en relación a un hecho ocurrido el día anterior, aproximadamente a las 15, cuando en una requisa en el ingreso a la UP de Paraná para visitar a su hijo que estaba privado de la libertad, se le halló cuatro envoltorios, con un peso de 11.606 gramos de marihuana, que llevaba en la cintura ocultos en el pantalón.El 31 de julio de 2015, se dictó su procesamiento calificando el hecho endilgado como Tentativa de suministro de estupefacientes a título gratuito, agravado por el lugar de comisión. El 25 de septiembre de 2015, el fiscal de la anterior instancia requirió la elevación de la causa a juicio por aquella figura legal, indicóLa causa ingresó al TOF el 21 de octubre de 2015 y el 17 noviembre del mismo año se emitió el decreto de citación a juicio. Tras el ofrecimiento de pruebas, se fijó audiencia de debate para el 18 de mayo de 2016.El juez sostuvo que "siendo entonces que el máximo de la pena prevista para el delito endilgado a ELLC es de dos años, no puede dejar de advertirse que, desde el último acto interruptivo de la prescripción acaecido el 17 de noviembre de 2015 con el decreto de citación a juicio, ha transcurrido holgadamente ese plazo de dos años, que es el máximo de la pena señalada para el delito, en razón de lo cual, la acción penal se ha extinguido por prescripción, pues desde aquel decreto de citación a juicio no ha sobrevenido ? ni pudo sobrevenir, dado el estadio procesal que cursa la causa- ningún acto procesal con entidad interruptiva del curso de la prescripción".La marihuana fue hallada durante una requisa realizada en la entrada de la cárcel de varones de Paraná.En relación al cambio de calificación legal, el juez consideró que en virtud del hecho, "se impone claramente revisar y apartarnos de aquella calificación legal suministrada al mismo y que fuera seleccionada por el juez al dictar su procesamiento, como por la agente fiscal de la anterior instancia al formular la pieza requirente".Así, consideró que "se debe sostener que el suministro tentado que se le achaca a la imputada fue ocasional, a título gratuito y por la escasa cantidad de estupefaciente (11,606 gramos de marihuana) y demás circunstancias, se evidencia que el mismo estaba inequívocamente destinado para el consumo personal de quien lo iba a receptar; en el caso, el hijo de la encartada", cuya escala penal se ubica entre un mínimo de seis meses de prisión y un máximo de dos años.