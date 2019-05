Acordó una pena de tres años por asalto a remisero pero aún no será encarcelado

Un joven de unos 25 años de edad, que hace 11 días asaltó a un remisero, fue sometido a juicio abreviado este lunes ante la jueza de Garantías deConcepción del Uruguay, Dra. Melisa Ríos, y se solicitó la pena de cumplimiento efectivo, pero el sujeto continuará en libertad ya que no renunció a su derecho de recurrir en Casación.



Se trata de Daniel Rafael Bonnet, quien alrededor de las 22.30 horas del 11 del corriente mes, junto a menor de 16 años, tomó remis interno 27 en la base de remises Río ubicada en Díaz Vélez N° 834, y solicitaron ser trasladados al Barrio La Tablada.



En el trayecto pidieron al chofer que los dejara a la altura de la Difunta Correa, ante lo cual el remisero les dijo que no podía, dada la cantidad de pozos existentes, y se detuvo unos metros antes de la entrada al ex frigorífico Fepasa de ruta 14 vieja.



Fue en ese momento que, aparentemente, el menor que iba sentado detrás de conductor, le colocó un cuchillo en el cuello y luego de un forcejeo le provocó heridas cortantes, momento en el cual, Bonnet comenzó a forcejear con el trabajador del volante.



Fue en ese instante que Bonnet le gritó al adolescente que lo acompañaba: "Apuñalalo, apuñalalo". El atacante le asestó varios puntazos, dándole uno en el pecho lado derecho, para luego darse a la fuga sin lograr apoderarse de elemento alguno. Ambos fueron aprehendidos a unos 400 metros por el funcionario policial que se encontraba custodiando en el conteiner policial ubicado en camino al Círculo Católico de Obreros; el menor arrojó un cuchillo tipo Tramontina, el que fue secuestrado.



El hecho ocurrido fue caratulado como "Robo agravado por el uso de arma blanca en grado de tentativa", en calidad de coautor.



Este lunes, las partes finalmente presentaron el juicio abreviado, en el cual se declaró a Daniel Rafael Bonnet, responsable del delito de "Robo calificado por el empleo de arma en grado de tentativa" (arts. 45, 166 inc. 2º primer párrafo y 42 del Cód. Penal) y condenarlo a la pena de tres años y seis meses de prisión de ejecución efectiva.



Según lo señalado, la sentencia comenzará a cumplirse una vez vencidos los plazos de presentación en Casación.



La Casación



Esta es la presentación de una apelación ante el Superior Tribunal de Justicia, derecho que tienen las partes cuando no quedan conformes con los fallos en juicios ordinarios.



Para que quede claro, si un defensor y su cliente no están conformes con una sentencia pueden hacer uso de su derecho de recurrir a una instancia superior en casación, apelando para que es revea ese fallo. De igual manera puede hacerlo la parte acusadora (Fiscalía).



Lo llamativo de este caso, es que al ser un juicio abreviado, se supone que ambas partes, incluyendo el acusado, aceptaron y acordaron una pena, por lo que lo más lógico sería que las partes renuncian a la instancia mencionada, pero en este caso, la Defensa y el acusado no lo hicieron, por lo que se puede deducir que solo están dilatando el inicio del cumplimiento de la condena. (03442)