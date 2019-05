Simuló ser cliente y al ser atendido dijo: "dame la plata o te meto un tiro"

El pasado sábado, alrededor de las 21:30, cuando ya terminaba la jornada en Pollería LM, ubicada en Moulins y Chile de Concordia, entró una persona de unos 30 años, que según el hijo de la dueña del comercio "lo que menos parecía era un asaltante, se hizo pasar por un cliente" y sin mediar palabras le dijo al joven que lo atendió "dame la toda la plata". El vendedor quedó sorprendido pero no pensó que la exigencia del desconocido era cierta, "pensé que era una broma y lo quedé mirando". De inmediato el asaltante sacó un arma de su cintura y le dijo "dame la plata o te meto un tiro". El delincuente le sacó de la caja unos $8.000 y se dio a la fuga.



Sobre lo ocurrido, Luciano relató a El Sol: "Estaba atendiendo y entró un tipo de unos 30 años, morocho grandote, andaba vestido de remera verde y pantalón negro, ahí me dijo `dame toda la plata´ yo me reí porque pensé que me estaba cargando y cuando me le río me saca el fierro y me dice `dame todo o te pego un tiro´; entonces yo le dije: ahí tenés la caja hermano llevate todo, a lo que me respondió `andate para el fondo si no querés que te meta un tiro´ y ahí salió corriendo por calle Chile", relató el joven despachante.



"Me dejó $10 porque hasta las monedas se llevó esta rata; pero lo lamentable es que se llevó unos $8.000 de la recaudación de la tarde. Nosotros siempre vamos sacando la plata y dejamos algo para el cambio pero como estábamos a full con las milanesas nos olvidamos".



Tras ello, recordó que "justo en ese momento no había clientes, porque recién había salido la última señora que estaba, pero un rato antes el negocio estaba lleno y cuando se fue la clienta, entró el chorro", dijo el joven al tiempo que especuló que: "se ve que estaba por ahí, bien escondido, y cuando no había ningún cliente aprovechó para venir a asaltarnos; esto es la primera vez que nos pasa, pero de ahora en más vamos a tener que poner seguridad".