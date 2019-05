Fotos: Robaron y ocasionaron destrozos en una escuela técnica de Paraná

Desconocidos ingresaron al edificio de la Escuela Técnica Nº5 "Malvinas Argentinas" de Paraná, donde previo destrozar la cerradura de la puerta de ingreso, se alzaron con variados elementos de la comunidad educativa. No conformes con el robo, rompieron vidrios de ventanas y ocasionaron destrozos."Ingresaron por el patio, rompieron una puerta de acceso al pasillo y entraron al quiosco de la cooperadora", indicó a, el rector del establecimiento educativo, Juan Carlos Martínez.Mientras aun evaluaban qué faltaba del quiosco, el directivo agregó que los malvivientes, "rompieron un candado e ingresaron a la sala de profesores", donde se guardaban los elementos de estudio, además de algunos electrodomésticos.Los ladrones también abrieron armarios de la cocina y la sala del ordenanza.Las autoridades educativas radicaron la denuncia en comisaría octava para que se investigue el hecho."Lo que robaron no era para comer, así que no es por necesidad", reprochó Andrea, la titular de la cooperadora escolar.En tanto, uno de los docentes, Hugo Albrisu, lamentó las consecuencias tras el robo y los daños. "Tratamos que la escuela se vaya superando día a día, pero estos hechos delictivos nos tumban", sostuvo el profesor, al manifestar su "bronca" por el ilícito. "Hay que volver a levantar la cabeza y arreglar las cosas que rompieron", remarcó.