El robo de una camioneta es la principal hipótesis por el crimen de un anciano

Un hombre de 71 años fue asesinado de un tremendo golpe en la cabeza este domingo en Concepción del Uruguay. Una las primeras líneas investigativas apunta a un homicidio en ocasión de robo por la sustracción de una camioneta, la que luego fue hallada abandonada.La víctima fue identificada como Leonardo José Rodríguez., el jefe de la Departamental Policía de Uruguay, Miguel Anselmo Pérez.El hecho de sangre ocurrió este domingo, sobre calle 52, del barrio La Unión de la localidad de Concepción del Uruguay."La camioneta fue sustraída del lugar y hallada a diez cuadras del lugar donde ocurrió el hecho", indicó el funcionario policial, al tiempo que acotó: "Hasta el momento no está establecido si faltan más elementos del domicilio".En la oportunidad, el comisario comentó que Rodríguez era chatarrero, se dedicado a la compra-venta de chatarra. Vivía con su familia, pero se encontraba solo cuando ocurrió el lamentable hecho de sangre.Respecto de las líneas investigativas que se barajan en torno al crimen, el funcionario policial aseguró que, "la principal hipótesis es el robo" pero prefirió no develar mayores datos sobre el caso para no entorpecer la investigación que recién inicia.Finalmente, indicó que, "no son comunes este tipo de hechos" en La Histórica.