Asesinan a otras tres mujeres y ya son 41 las víctimas reportadas en 2019

En Corrientes

Ahorcada y quemada

Detuvieron al ex marido

Tres mujeres fueron asesinadas en las últimas horas en las provincias de Buenos Aires, Formosa y Corrientes, dos de ellas presuntamente por sus ex parejas ya detenidas, con lo que ya son 41 los femicidios reportados en 2019 en distintos puntos del país.Uno de los últimos hechos sucedió en la localidad correntina de Gobernador Virasoro, donde fue asesinada de un balazo Perla Maricel Araujo (43) y por el hecho fue detenido su ex concubino, quien estaba también herido de un tiro, ya que aparentemente intentó suicidarse.Fuentes policiales informaron que el femicidio fue cometido ayer en una casa del barrio Vuelta del Ombú, de esa localidad ubicada a 327 kilómetros de la capital provincial, donde Araujo vivía con su hija adolescente.Al llegar la policía al lugar, encontró a la mujer muerta de un balazo y a su lado herida a su ex pareja, Osvaldo Silva (38), quien presentaba un disparo en el pecho.En tanto, en la ciudad bonaerense de Lobos, una mujer aún no identificada fue hallada ahorcada y quemada. El hallazgo se produjo en la calle 232, entre Güemes y Levene. La víctima, de unos 40 años, tenía el 70 por ciento del cuerpo incinerado.Los investigadores creen que la mujer fue prendida fuego en otro sitio, entre 6 y 12 horas antes del hallazgo, ya que no se registraron rastros del incendio en el lugar. Además, se presume que la mujer no es oriunda de Lobos, dado que no se recibieron denuncias sobre desaparición de personas en la zona.En Formosa, en tanto, fue asesinada a puñaladas Rosa Rodríguez (49) en su casa del barrio República Argentina. Por el hecho detuvieron a su ex marido, quien fue denunciado por su propia hija.Con estos tres casos, ya son 41 los femicidios reportados en lo que va de 2019 en distintos puntos del país, y el sexto cometido durante este fin de semana largo: el domingo fue atacada a balazos Carmen Alejandra Luján (30) en Caseros; el lunes fue hallada sin vida Fiorella Aghem (20) en la localidad misionera de San Vicente; y Vanina Catáneo (38) murió ese mismo día en el partido de Lomas de Zamora al sufrir quemaduras en el 50 por ciento de su cuerpo.