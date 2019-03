Peluquero las conoció en un bar, las llevó a su local y ellas lo asesinaron

¿Cómo se descubrió esto?

¿Qué se sospecha que sucedió?

Seducción y delincuencia

Se trató de un robo. Actuaron "viudas negras". Y el plan inicial nunca fue matarlo. Estos son las tres bases sobre las que se sostiene la investigación en torno al asesinato de Paulo César Micolini, un peluquero de 41 años cuyo cadáver fue encontrado el lunes al mediodía en su local de Pueyrredón al 1200, barrio Observatorio, de la ciudad de Córdoba.De acuerdo con fuentes que siguen de manera atenta cada avance en torno a esta causa que lidera la fiscal de Distrito 2, Turno 1, Milagros Gorgas, el domingo a la noche Micolini llegó al bar Loca Ella, ubicado en Figueroa Alcorta al 300 (La Cañada), a metros de la esquina con La Rioja.Allí, Micolini entabló conversación con una mujer, con quien se lo vio durante gran parte de la noche-madrugada hasta que se fueron juntos. En ese sentido, los investigadores apuntaron que al auto del peluquero, un Mazda 323 F, no subieron solos, sino que también había más personas, aunque prefirieron que por el momento no trascendiera la cantidad real.A partir del cotejo de diferentes cámaras de seguridad del local, además del testimonio de empleados del bar.Lo concreto es que Micolini y sus acompañantes, todas mujeres, llegaron hasta la peluquería de él, en barrio Observatorio.Allí, horas después, cerca del mediodía del lunes, el padre de Micolini lo halló muerto, desnudo y con el cable del velador alrededor del cuello.El hombre, de 78 años, se mostró extrañado porque Micolini no había regresado a su casa a dormir y tampoco respondía a sus llamadas. Apenas llegó al negocio, la ubicación del auto (entre la vereda y la calle) lo hizo sospechar que nada allí adentro andaba bien. No hizo falta que el jubilado llamara a la puerta: estaba sin llave y a medio abrir.Los peritos corroboraron que las muñecas del peluquero tenían signos de haber sido atadas, aunque al momento del hallazgo del cadáver ya no estaba maniatado. Además, entre la vereda y la calle, los investigadores de Homicidios de la Policía encontraron el Mazda cargado con diferentes elementos de la peluquería.Tras matar a Micolini, las mujeres cargaron todo en el auto de la víctima, pero el cortacorrientes les frustró esa parte de la huida. Ante esto, optaron por escapar sin llevarse el botín que habían reunido.No obstante, en el lugar faltaba el teléfono celular de la víctima y no se descarta que también se hayan llevado algo de dinero. Por esto, entre otras puntas, se sospecha que una de las presuntas asesinas había acordado de antemano con Micolini encontrarse esa noche en el bar Loca Ella.La fiscal aguarda el resultado de la autopsia para conocer si Micolini murió ahorcado con el cable (asfixia mecánica) o si antes sufrió un infarto o se broncoaspiró.También los forenses deberán determinar si al peluquero le dieron de ingerir algunas sustancias que pudieron haberlo descompensado, ardid usual entre las denominadas "viudas negras": en medio de la cita, agregan un potente somnífero a la bebida sin que la víctima se percate a tiempo, publicóCuando el dueño de casa se despierta y descubre que fue engañado, por lo general sólo se lamenta en silencio, ya que por vergüenza opta por no ir a denunciar, según reconocen los investigadores de la Jefatura.es la denominación con la que se conoce en la jerga policial a aquellas mujeres que seducen a hombres con el objetivo de llevarlos hasta la casa de ellos y allí doparlos y robarles.En otras ocasiones, las delincuentes llaman a algún cómplice varón, al que en, un descuido en medio de la "cita", hacen pasar al interior de la casa para que concrete el asalto.Por eso, aunque los detectives de Homicidios cuentan con varias certezas, al rompecabezas criminal aún le faltan varias piezas."Casos de 'viudas negras' en Córdoba hay muchísimos, pero muy pocos terminan por ser denunciados. Por lo general, llegan a nosotros cuando se van de las manos, como ocurrió ahora", indicó un avezado pesquisa.