Robo de caja fuerte: "La alarma tuvo varias activaciones durante el día"

Policiales Arrancaron la caja de seguridad de la familia y robaron fuerte suma de dinero

Recomendaciones

Sustrajeron la caja fuerte de una vivienda ubicada sobre calle La Rioja, en Paraná. En el interior había una suma de dinero en efectivo que se acercaría a los 200.000 pesos, además de otros elementos de valor.La investigación está en manos de la Fiscalía de Repuestas Rápidas a cargo de Evangelina Santana, y según se supo, se apunta a quienes puedan haber tenido conocimiento del dinero y que el domicilio estaba sin moradores.que, "la vivienda cuenta con un sistema de alarmas, la cual tuvo varias activaciones durante el día"."Los vecinos si escucharon pero no dieron aviso al personal policial porque la alarma solía activarse por la acción del viento", aclaró al respecto.En ese sentido, la comisario aclaró que el sistema de seguridad de alarmas no fue desactivado. "La alarma se activó en el sector de sensores donde se encontraba el dinero", indicó.En la oportunidad, la funcionaria policial explicó cómo se trabaja desde la fuerza ante la activación de sistema de seguridad de alarmas y reiteró las recomendaciones respecto a cómo se debe actuar ante este tipo de hechos."Se trabaja en forma conjunta ante la activación de las alarmas, en base a operativos diagramados desde la jefatura, a través de los cuales, cada vez que hay una activación se comisiona a personal de la jurisdicción y se pide la colaboración del móvil 265, el coordinador de la Departamental, el que cuenta con una escalera para supervisar los techos y fondos de las viviendas", detalló Galarza.A continuación, comunicó que, "ante la activación de un sistema de alarmas, inmediatamente se debe dar aviso al personal policial, ya sea de la jurisdicción o al 911"."Y a los vecinos que dejan sus viviendas sin moradores, si no cuentan con las medidas de seguridad pertinentes, deben dar aviso a algún familiar, encargado o a la misma comisaría de la jurisdicción", encomendó.