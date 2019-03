Estafaron a estación de servicios con la nueva modalidad del "posnet offline"

De qué se trata

Estación de servicios

Desde la comisaría de Viale se alertó a los comerciantes sobre una nueva modalidad de estafa, que se ha registrado en otros lugares del país. Se trata de un engaño con el uso del sistema Posnet en la modalidad "offline", del cual un comerciante de la localidad ha sido víctima en una compra por un monto que ronda los 60.000 pesos.Según se explicó, la modalidad de estafa consiste cambiar la configuración del aparato de modo en línea a modo fuera de línea. La nueva metodología de estafa surge cuando el cliente de un comercio ofrece su tarjeta de crédito (preferentemente) al comerciante, para abonar su compra.Cuando se pasa la misma por el lector de banda magnética, no es leída o reconocida. En ese momento, el comprador sugiere se use el modo offline.Para hacerlo de este modo y que funcione, se debe cargar la información de la compra pero previamente se debe solicitar telefónicamente autorización al emisor de la tarjeta, quien brindará un código de transacción con la consiguiente autorización. Pero el estafador, en ese momento, se aprovecha del desconocimiento del comerciante o empleado, quien no efectúa la validación telefónica, por lo que el Posnet se transforma en una simple impresora y emite un ticket no válido, el cual es de similares características al de una operación hecha online. De este modo, queda un comprobante que no sirve, pero el falso cliente se lleva la mercadería, señalóEsta modalidad ha sido detectada en varias localidades de nuestra provincia, donde los inescrupulosos se han alzado con fuertes sumas dinero en mercadería, y favorece a los delincuentes dado que los resúmenes y extractos de cuenta tardan aproximadamente 20 días en llegar a los comerciantes, tiempo suficiente para que los estafadores abandonen las localidades donde se han efectuado las operaciones.Según se informó desde la comisaría de Viale, el caso en investigación tuvo como perjudicada a una empresa vinculada a la venta de combustibles, donde se efectuó una venta por valor de 60.000, que se canceló con un pago mediante tarjeta de crédito. El conductor de una camioneta Toyota Hilux sugirió al playero el uso offlline y de este modo se produjo la venta falsa.Mediante el análisis de cámaras de vigilancia, sumado a un trabajo de investigación, se logró determinar la identidad del estafador. Se trata de un hombre oriundo de Rosario, a quien le detectaron bienes que han sido congelados por la Justicia hasta tanto se resuelva la situación entre las partes mediante una mediación penal.