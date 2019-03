Prendió fuego a su ex pareja frente a sus hijos

Leonardo Zeniquel prendió fuego a su ex pareja, Vanesa Caro, el pasado sábado en su casa de la calle Bustos, entre Limay e Iguazú, en Villa La Madrid, de Lomas de Zamora. Ella está internada en el Hospital Posadas y su estado es grave.



Según relató la hermana de la víctima, Carolina, los cuatro hijos de la pareja -todos menores de 10 años- fueron quienes contaron lo que pasó ya que estaban presentes en el momento. "Los nenes salieron a pedir ayuda. ´Mi mamá está prendida fuego´, gritaban y él no nos dejaba entrar", dijo en declaraciones televisivas.



Cuando pudieron ingresar vieron una escena aterradora: ella quemándose en carne viva y el hombre sentado mirando. "Le decía que no tenía nada, que estaba bien", contó la hermana.



Vanesa fue trasladada al hospital Posadas y permanece internada en grave estado. "Tiene la traquea quemada, se le cerraron las vías respiratorias y está inconsciente", contó la hermana y agregó que antes de entrar en coma le pidió que "cuide a sus hijos y que haga justicia".



Zeniquel había estado preso hace un año porque había golpeado a Vanesa. Ella lo denunció y se fue a vivir con la hermana 9 meses. Después se mudó y el volvió a hostigarla pese a tener una perimetral que violaba constantemente. En esta oportunidad, se dio a la fuga pero pronto fue detenido y está preso en la Comisaría zonal.