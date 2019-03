Hospitalizaron con heridas graves a dos mujeres y un niño tras un choque de moto

Dos mujeres y un niño fueron hospitalizados con heridas de consideración tras protagonizar un violento accidente de moto, en las calles de Concordia.Según informaron fuentes policiales, una motocicleta Motomel Skua, color roja y negra, S/Dominio, en momentos que transitaba por calle C. Viga de Sur/Norte, por motivos que tratarán de establecerse, colisionó en la mano contraria contra una camioneta Ford F150, blanca que circulaba por C. Veiga de Norte/Sur.Como consecuencia del siniestro, la mujer que conducía el rodado de menor porte, una joven de 25 años, fue hospitalizada con fractura de tobillo izquierdo, herida desgarrante en rodilla izquierda, traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y fractura de base órbita pómulo izquierdo. En tanto que la acompañante, una mujer de 30 años, presentó traumatismos leves y escoriaciones varias; mientras que el menor de nueve años de edad registró un traumatismo leve y herida cortante en pierna izquierda con sutura.El accidente se registró en la intersección de calles C. Veiga y Córdoba, en Concordia, alrededor de las 17 de este sábado.Se dio intervención al médico de Policía para que les extraiga sangre a los conductores de los rodados involucrados.Intervino en el accidente, el fiscal Juan Pablo De Giambattista.