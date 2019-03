Muerte tras cirugía estética: la enfermera cumplirá 30 días más de preventiva

La otra enfermera

El Juez, en la mañana de este viernes, aceptó "en forma excepcional" que Romina Duráez continúe su prisión preventiva en Concordia.En una audiencia que duró más de dos horas, el Juez de Garantías Francisco Ledesma decidió la prórroga de la prisión preventiva a una de las enfermeras que participaron de la operación en la que falleció Iris Amaro, la mujer por la cual está imputado el Dr. Daniel Ojeda.El fiscal de la causa, Martín Núñez, señaló que "la prórroga por 30 días más de la imputada Romina Duráez, fue en atención a que no ha habido variantes en la posibilidad de participación punible y en los hechos ciertos de entorpecimiento y amedrentamiento a la testigo Fernández, además de haber extraído cosas de la clínica".A la vez especificó que la enfermera cumplirá la preventiva en la Alcaidía de Concordia. "Lo único excepcional es que el juez entendió, porque también comparecimos las partes, que podía permanecer en la Alcaidía estos 30 días restantes, dado que al no haber en Concordia Unidad Penal para Mujeres, tendría que ser trasladada fuera de la ciudad", detallaNúñez remarcó que se consideró la lejanía de la Unidades penales femeninas teniendo en cuenta que Duráez "tiene hijos menores que no tendrían forma de realizarle visitas si estaba muy lejos". Asimismo, desde la Fiscalía requerirá la presencia de la imputada "para medidas probatorias como ruedas de reconocimiento y demás".Ante la consulta sobre la situación procesal de la otra enfermera imputada, el Fiscal Núñez explicó que hay una gran diferencia con Duráez ya que "Zárate no realizó ningún acto de entorpecimiento, ni sacó cosas de la clínica, ni amedrentó a ningún testigo". Aclaró que "si bien la situación en el juicio es la misma, las dos son partícipes necesarias y penalmente es la misma situación, pero procesalmente es distinta porque una entorpeció y la otra no".