Hubo un principio de incendio en el Penal de Mujeres tras confuso episodio

Un incendio se desató esta tarde en los pabellones número 8, 9 y 10 de la Unidad Penal Nº6 de mujeres de Paraná. En dicho sector de la unidad carcelaria, se encuentran alojadas las madres, y la mayoría de las mujeres son de diferentes ciudades de la provincia, supoEl titular del Servicio Penitenciario,, dijo el funcionario y aclaró que "los bomberos llegaron al lugar pero no intervinieron", afirmó aunque no aclaró los detalles del hecho.Según pudo conocer, a raíz de una serie de reclamos que las autoridades carcelarias y judiciales, no respondían hace tiempo.Como consecuencia del incendio, el humo afectó a varios pabellones de la unidad carcelaria y según contaron las propias internas alojadas en los pabellones número 8, 9 y 10, los efectivos "Mientras que otra interna contó a. Esto empezó a las cuatro (las 16) y recién ahora (por las 17 de este viernes), llegaron los Bomberos", dijo la mujer.Al ser consultadas por las razones de la protesta, las cuatro internas que dialogaron con. Si alguien se descompone a las 1 de la mañana, no hay nadie que las atienda", afirmó.Otro de los reclamos es el hacinamiento en los pabellones. "Nos tienen como perros, son pabellones para 18 o 20 personas y hay 27 o 28 chicas", sostuvo la interna y agregó que "Otro de los reclamos fue la comida, la cual en muchos casos, no es adecuada para los problemas de salud que padecen muchas mujeres privadas de su libertad. "Muchas son de afuera y los familiares no las pueden visitar.