Caso Nahiara: Tremenda confesión de la madrastra al reiterar su inocencia

Desde la Unidad Penal de Mujeres de Paraná,, quien la responsabilizó por la muerte de Nahiara, la niña de dos años que falleció a causa de las golpizas y torturas que, presuntamente, le habría propinado su propio padre.Nahiara, tras ser hospitalizada con severas lesiones producto de golpizas y torturas, falleció el jueves 8 de febrero, en horas de la noche, en el hospital de niños de Paraná. La pequeña había llegado al nosocomio con el tabique nasal fracturado, golpes en todo el cuerpo y la cara desfigurada. Presentaba, además, lesiones de vieja data, desnutrición y deshidratación., confesó la madrastra de Nahiara, en comunicación con, el noticiero de, donde aseguró haber sido víctima de amenazas y que su accionar fue consecuencia de las "brujerías" practicadas por pareja, Lescano apuntó:

"Yo le alcanzaba un balde de agua para desatarla cuando él la ataba"

Dolor por la separación de su recién nacida

A la espera de la vedad

Se recordará que a poco de conocerse el tremendo caso, se supo que en el cuerpo de la pequeña se constataron las heridas producto de quemaduras de cigarrillos y marcas en los pies como si hubiese estado sujetada.En ese sentido, el padre de Nahiara había asegurado aque "no fuma"."Cómo va a decir que no fumaba", acotó la mujer al respecto., quien está acusada de no haber impedido el maltrato al que la pequeña era sometida., se defendió la madrastra de Nahiara. Y en ese sentido reiteró su confianza en el sistema judicial., se excusó Lescano., indicó. Y si bien reconoció que, "seguramente podría haber hecho algo más" para evitar el fatal desenlace, la mujer reiteró que, "realmente, no podía"."Confío mucho en la Justicia, pero no puedo creer lo que dice Cristo. Él cuenta como si nada lo que nos hacía a nosotros", apuntó.Lescano, quien dio a luz una hija, horas después de la muerte de Nahiara, lamentó que no puede ver a la recién nacida, a la que nombró Génesis."No la conozco, no sé cómo es su cara", dijo. Y en ese sentido imploró:, mi hijo más grande tiene seis años. Que averigüen en el Jardín al que iba y en el Corrales (el centro de salud) porque yo le hacía los controles"."Hace un año que conozco a Cristo, y tengo un hijo de seis años", comparó."Es horrible porque acá hay muchas mamás que no pueden ver a sus hijos, los extrañan, la pelan día a día para verlos. Y yo, con un caso así.. No salgo del lugar en el que estoy porque me agreden continuamente", denunció, al tiempo que aclaró: "Entiendo que reaccionen de esa forma porque son madres, y yo también tengo hijos".Cuando se le insistió a Lescano para que revele qué pasó realmente con Nahiara, la mujer evadió: "Ya se va a saber la verdad"."La justicia está trabajando., cerró.