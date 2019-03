Cristo pidió "justicia por Nahiara" y que investiguen a su pareja por el crimen

Miguel Ángel Cristo fue trasladado este viernes desde la Unidad Penal Nº1 a los tribunales de Paraná para ampliar su declaración ante el fiscal Juan Malvasio, donde "se desvinculó del hecho por el que se lo acusa, el haberle dado muerte a su hija, y pretendió atribuírselo a su concubina", Yanina Soledad Lescano.el joven de la comunidad gitana de Paraná, al ingresar a la audiencia con el fiscal.Nahiara, de dos años, había ingresado al Hospital San Roque con severas lesiones producto de golpizas y torturas, falleció el jueves 8 de febrero, en horas de la noche. La pequeña había llegado al nosocomio de Paraná con el tabique nasal fracturado, golpes en todo el cuerpo y la cara desfigurada. Presentaba además, lesiones de vieja data, desnutrición y deshidratación.

"Jamás lastime a Nahiara. Yo siempre la cuidaba"

El acusado, al que se le atribuirá el delito de Homicidio triplemente calificado agravado por el vínculo, ensañamiento y alevosía, sostuvo que "jamás" lastimó a la pequeña. En ese sentido, responsabilizó por la muerte de su hija a su pareja."Ella andaba en brujerías y me tenía amenazado con un arma", apuntó. "Me golpeó", acotó al respecto."Averigüen quién es la familia de ella. Yanina Soledad Lescano y su familia me tenían amenazado", insistió Cristo, al tiempo que apuntó: "Jamás lastime a Nahiara. Yo siempre la cuidaba".Respecto del cambio de abogado, debido a que será Carlos Antico quien de ahora en más ejercerá su defensa en la causa, comentó que fue una decisión de su padre.