Se recupera la familia chocada por una Directora de Tránsito que conducía ebria

Tras un accidente protagonizado el pasado 10 de febrero en la Autovía 14 por Soledad McNaly, la Directora que Tránsito de Zarate que se encontraba alcoholizada al igual que su marido y que dejara como saldo dos personas de la ciudad de Gualeguaychú con heridas de distinta consideración, uno de ellos un menor de edad, ambos se encuentran en etapa de recuperación.McNaly, quien junto a su marido, el sindicalista de la UOM Ángel Derosso, estuvieron demorados en sede policial durante varias horas, finalmente fue obligada a presentar su renuncia como responsable de Tránsito de Zárate el mismo día de producido el grave hecho.Una de las víctimas, la señora Silvia Chiama dijo enque "todavía no nos hemos podido recuperar del todo. Tras el fuerte impacto que recibimos yo quedé internada en el hospital de Zárate, donde me hicieron diversos estudios entre ellos una tomografía ya que el golpe más importante lo recibí en la columna vertebral. Hay que recordar que nos colisionaron en la parte trasera del vehículo en el que viajábamos y yo iba sentada en el asiento trasero junto al chico que también resultó lesionado".La señora Chiama contó que tras recibir el alta médica debió continuar el tratamiento médico en Gualeguaychú y "recién ahora comienzo a caminar y aún tengo algunas dificultades en una pierna. Queremos agradecer a todo el personal del Hospital La Milagrosa de Zárate que nos atendieron muy bien. Más allá de nuestra recuperación, ahora hemos iniciado las acciones judiciales correspondientes contra quienes fueron los responsables de esto que gracias a Dios no terminó en una tragedia".