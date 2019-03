Vecinos solidarios: Intentó asaltar a mano armada una panadería pero debió huir

Alrededor de las 11 de este jueves, se registró un hecho donde un solitario motochorro, a punta de revólver, intentó asaltar a la empleada que atiende la panadería que está ubicada en la intersección de las calles Vélez Sársfield e Ituzaingó, de la ciudad de Concorida. El delincuente se hizo pasar por un cliente hasta que develó sus verdaderas intenciones, pero tuvo que salir corriendo porque no esperaba la reacción de la panadera.



Sobre el mal momento que le tocó vivir, Alejandra Alicia, la mujer que en ese momento estaba al frente del mostrador, le dijo a cronistas de ElSol que "estaba sola y entró un muchachito de unos 20 años o más, llegó en una moto roja, la dejó ahí frente a la vidriera sobre Ituzaingó, entró y me pidió $35 de bizcochos, todo normalmente como cualquier cliente que viene a la panadería, lo atendí y cuando me pagó, sacó un arma tipo revólver", contó la empleada todavía presa de un estado de crisis, además agregó que "me apuntó directamente y me dijo que era un asalto".



Asimismo, mencionó que "cuando me apuntó me dijo: 'dame toda la plata', y en eso veo que venía un camión por calle Ituzaingó y le empecé a hacer señas y justo pasaba una chica caminando entonces yo gritaba pidiendo auxilio porque me estaban asaltando", detalló.

"Yo no dejaba de gritar y de hacer señas entonces, se ve que el asaltante se asustó porque salió corriendo del negocio mientras se metía el revólver en la cintura, se subió a la moto roja y se fue porque andaba solo, al menos el que entró y se fue en esa moto, andaba solo y a cara descubierta", reiteró.