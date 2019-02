Encapuchados que asaltaron una estancia tenían el encargo de "matar al dueño"

Policiales Investigan si el violento asalto en estancia se relaciona con robos similares

Durante el violento asalto perpetrado en la chacra El Cencerro, ubicada detrás del Cementerio de la ciudad de Gualeguaychú, donde cinco sujetos armados y encapuchados redujeron a la casera y a su hija menor de edad que se encontraban en el lugar, los delincuentes manifestaron que tenían el encargo de matar al dueño del lugar.que "estoy totalmente desorientado sobre los motivos por los que he sido víctima de semejante hecho, yo no tengo problemas con nadie. La violencia con la que actuaron me llama mucho la atención, en todo momento le decían a la mujer casera que estaban buscando al propietario, revolvieron todo en busca de dinero y como no lo encontraron, se llevaron lo que encontraron".Finalmente el propietario de la chacra manifestó que "mi preocupación ahora es solucionar todo lo que destrozaron porque reventaron varias puertas y ventanas y yo espero que esto se pueda esclarecer pronto, pero eso ya es cuestión de la Policía y de la Fiscalía".