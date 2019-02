Barretearon la puerta de una tienda y robaron prendas por un valor de $50.000

La impotencia de la comerciante damnificada

Malvivientes, en horas de la madrugada de este miércoles, barretearon la puerta de ingreso a una tienda y se alzaron con prendas de vestir por un valor cercano a los 50.000 pesos. El hecho se registró en el local "Caricias al alma" ubicado sobre calle Los Jacarandaés, a una cuadra y media de la comisaría de Oro Verde."Este es el segundo robo en el año, y el año pasado sufrimos otro y bajo la misma modalidad", lamentó anteun vecino de la damnificada, Hugo Ortiz."En el robo anterior, habremos recuperado apenas un 10% de lo robado, y es mucha inversión la que se pierde. No se puede seguir así. Dónde están los dirigentes para darnos su apoyo", se quejó el hombre."Además de mercadería, nos robaron las ganas, entusiasmo y esperanzas que nos quedaba por seguir adelante luego del primer robo en el 2018", posteó la comerciante damnificada, en las redes sociales. A continuación, el texto completo:En la oportunidad, vecinos de Oro Verde comentaron que hace una semana robaron en una obra en construcción, y hace unos días, otro vecino denunció el robo del motor de una lancha que tenía a la venta."Estamos al acecho"; "Es lamentable lo que está pasando en Oro Verde", coincidieron los damnificados.Y en ese sentido recordó que hubo reuniones con el jefe de la Departamental de Policía de Paraná, Marcos Antoniow, donde se les prometieron patrulleros nuevos. "Una sola camioneta dando vueltas, no sirve", apuntó el vecino, al tiempo que remarcó: "Hacen falta efectivos policiales que se vean, no que manden la montada o la motorizada por 15 días".